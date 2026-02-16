Meteo Roma del 16-02-2026 ore 19 | 15

Il maltempo ha colpito Roma il 16 febbraio 2026, causando forti precipitazioni e neve in alcune zone. La causa principale è stata una perturbazione in arrivo dal Nord Italia, che ha portato piogge intense e temperature in calo. La mattina, la città ha visto piogge frequenti e alcune nevicate sui rilievi circostanti, mentre nel pomeriggio le nuvole si sono diradate, lasciando spazio a schiarite. La sera, il cielo si è aperto, e il tempo è migliorato, con cieli sereni o poco nuvolosi.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nevicate sparse sui rilievi Alpini 1100 metri qualche piovasco sulle regioni di nord est al pomeriggio isolante nevicate sulle Alpi Nord occidentali del 1300 1400 metri numero sita in progressiva diminuzione altrove in serata e nottata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino forte maltempo tra lazio-abruzzo con acquazzoni temporali e neve in Appennino dei 1800 metri coperto altrove al pomeriggio Quota neve in calo con precipitazioni via più dei medesimi settori in serata a te son graduale miglioramento del tempo con velocità alta e schiarite al sud Al mattino precipitazioni diffuse anche intense sul basso versante tirrenico e sulla Sardegna al pomeriggio prezzi lettini che persistono sulle regioni peninsulari meridionali in serata residuo maltempo sulla Calabria e sulla Puglia con neve in Appennino del 1400 metri circa miglior altrove temperature minime stazionarie o in lieve calo ma al centro nord sulla Carabinieri alzo al sud le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo