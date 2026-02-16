Il maltempo ha colpito diverse zone del Lazio e dell’Abruzzo questa mattina, causando forti acquazzoni e temporali, con neve in Appennino oltre i 1800 metri. Le previsioni indicano che nel pomeriggio la neve scenderà a 1300-1400 metri, mentre le precipitazioni si sposteranno verso altre regioni. La sera e la notte porteranno un miglioramento, con il cielo che si farà più sereno o poco nuvoloso. Al sud, invece, le piogge sono intense al mattino sul basso Tirreno e sulla Sardegna, e anche nel pomeriggio le condizioni di maltempo persisteranno sulle aree peninsular

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nevicate sparse sui rilievi Alpini e 1100 metri qualche piovasco sulle regioni di nord est al pomeriggio isolante nevicate sulle Alpi nord-occidentali dai 1300 1400 m numero di te in progressiva diminuzione altrove in serata e nottata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino forte maltempo tra lazio-abruzzo con acquazzoni temporali e neve in Appennino dei 1800 metri coperto altrove al pomeriggio Quota neve in calo con precipitazioni via più settori in serata a te sono graduale miglioramento del tempo con velocità alta e schiarite al sud Al mattino precipitazioni diffuse anche intense sul basso versante tirrenico e sulla Sardegna al pomeriggio per i delfini che persistono sulle regioni peninsulari meridionali in serata residuo maltempo sulla Calabria e sulla Puglia con neve in Appennino dei 1400 metri circa miglior altrove temperature minime stazionarie o in lieve Calò al centro nord sulla trignina riazzo al sud le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 16-02-2026 ore 06:15

La giornata di venerdì si apre con nuvole su tutta la capitale e piogge sparse al mattino.

Questa mattina a Roma il cielo rimane molto nuvoloso, con piogge deboli che si intensificano nel corso della giornata.

