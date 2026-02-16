Meteo | Previsioni per martedì 17 febbraio

Il cielo di Modena sabato 17 febbraio rimarrà completamente sereno, poiché le nuvole non sono previste nel bollettino meteo. La giornata porterà temperature tra i 5°C al mattino e i 15°C nel pomeriggio, con il sole che splenderà senza interruzioni. La quota dello zero termico si stabilirà a 1641 metri, segnalando un clima mite e stabile.

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1641m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: vento. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, pianura emiliana, pianura romagnola, dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.