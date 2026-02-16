Messina Volley trionfo in rimonta contro Nino Romano | sotto 2-0

Messina Volley ha vinto una partita spettacolare contro Nino Romano, principalmente a causa di una rimonta impressionante dopo essere stato sotto 2-0. La squadra ha dimostrato grande determinazione, recuperando due set e conquistando il tie-break al PalaRescifina. In particolare, nel quarto e quinto set, i giocatori di Messina hanno aumentato la pressione, portando a casa il successo.

Dalla Crisi alla Trionfo: Messina Volley Stacca il Passaggio al Tie-Break. Messina Volley ha compiuto una straordinaria rimonta ieri sera al “PalaRescifina”, superando la Polisportiva Nino Romano al tie-break con parziali di 14-25, 24-26, 25-23, 25-21 e 15-11. La vittoria, valida per la 14ª giornata del campionato di Serie C femminile, proietta le peloritane a pari punti con le avversarie in classifica, suggellando una reazione di orgoglio dopo un inizio di partita estremamente complicato. Un Inizio Shock e la Reazione Peloritana. L’incontro si è aperto con una partenza a razzo della Polisportiva Nino Romano, che ha subito preso il controllo del gioco grazie a una serie di ace di Angela Bertè e ai punti di Alice Maccotta e Claudia Pulisi.🔗 Leggi su Ameve.eu Il Messina Volley si impone in trasferta contro la New Randazzo Volley per 3-0 Il Messina Volley vince facilmente in trasferta contro la New Randazzo Volley. Volley, la Igor vince 3-2 contro Bergamo in rimonta Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Messina Volley, trionfo in rimonta contro Nino Romano: sotto 2-0, vince al tie-breakIl un PalaRescifina gremito, il Messina Volley conquista un’importante vittoria al tie-break contro la Polisportiva Nino Romano. Con questo successo, maturato nella 14ª giornata del campionato di Se ... strettoweb.com La Team Volley Messina vince e torna in zona playoff, ancora ko la femminilePer i ragazzi di mister Laganà tre punti contro Astra, le ragazze cedono nello scontro salvezza contro Torregrotta ... messinasportiva.it Rassegna Stampa Web del 13/02/2026 Messina Sportiva https://www.messinasportiva.it/messina-volley-nino-romano-derby-dalta-quota-runci-una-gara-importante/ Sport Web Sicilia https://sportwebsicilia.it/2026/02/13/messina-volley-vs-nino-romano-sfida-da facebook