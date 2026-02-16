Messina | scuole più resilienti con un nuovo protocollo su educazione emotiva genere e benessere studentesco

Il Comune di Messina ha firmato il 16 febbraio 2026 un nuovo protocollo che punta a rafforzare le scuole locali, dopo aver riscontrato lacune nell’ambito dell’educazione emotiva e dell’inclusione. La decisione nasce dall’esigenza di creare ambienti scolastici più sicuri e rispettosi, capaci di rispondere alle sfide di una società in rapido cambiamento. Grazie a questo accordo, le scuole introdurranno programmi specifici su benessere psicofisico, genere e affettività, coinvolgendo insegnanti e studenti in percorsi di formazione e sensibilizzazione.

Messina investe sull'educazione emotiva: un protocollo per scuole più consapevoli e resilienti. Un nuovo protocollo d'intesa, approvato il 16 febbraio 2026, mira a trasformare le scuole di Messina in ambienti più sicuri e inclusivi, promuovendo l'educazione affettiva e sessuale, la parità di genere e il benessere psico-fisico degli studenti. L'accordo, siglato tra Comune, Città Metropolitana, Messina Social City e gli ordini professionali di medici e psicologi, rappresenta un investimento concreto nel futuro delle nuove generazioni e nella costruzione di una comunità più consapevole. Un percorso integrato per la crescita dei giovani.