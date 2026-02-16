Mesotelioma 170 casi nel Riminese dal 1996 | l’amianto continua a colpire

Per quanto riguarda i settori a più alto rischio il 13,8% dei casi di MM riguarda lavoratori dell’ediliziacostruzioni, il 9,8% quelli delle manutenzioni ferroviarie, l’8,9% i metalmeccanici Dal 1996 a oggi in provincia di Rimini sono stati diagnosticati 170 casi di mesotelioma maligno, 100 dei quali riconducibili a esposizione professionale all’amianto. È quanto emerge dal nuovo rapporto regionale aggiornato al 30 giugno 2025, che conferma come, nonostante il bando del 1994, gli effetti dell’esposizione continuino a manifestarsi a distanza di decenni. Rimini registra il tasso d’incidenza più basso dell’Emilia-Romagna, ma il numero complessivo dei casi resta significativo.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Da quasi trent'anni, in Calabria si contano più di 600 casi di mesotelioma, una malattia grave causata dall'esposizione all'amianto.

