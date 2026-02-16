Mesagne ricorda Ermes De Mauro | un anno dopo nasce la Cattedra di umanità e si valorizza il suo insegnamento

Ermes De Mauro, maestro scomparso un anno fa, ha lasciato un segno profondo a Mesagne, che oggi celebra la sua memoria con una nuova iniziativa culturale. La città ha deciso di istituire la “Cattedra di umanità” per mantenere vivo il suo insegnamento e trasmetterlo alle generazioni future. Un gruppo di studenti e appassionati si riuniscono per condividere le sue parole e approfondire i valori che lui ha promosso.

Un Anno Senza il Maestro: Mesagne Ricorda Ermes De Mauro tra Testimonianze e un Nuovo Progetto Culturale. Mesagne (Brindisi) si prepara a rendere omaggio al professor Ermes De Mauro, illustre dantista e letterato, a un anno dalla sua scomparsa. L'iniziativa, promossa dall'associazione "G. Di Vittorio" e dalla "Biblioteca Portulano" per giovedì 19 febbraio 2026, darà vita a un ciclo di incontri intitolato "Gli allievi di Ermes in mare aperto", con l'obiettivo di valorizzare la sua eredità attraverso le esperienze di chi ha avuto la fortuna di studiare con lui. L'Eredità di un Intellettuale Impegnato.