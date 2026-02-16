Merenda inclusiva senza sentirsi diversi | un laboratorio di Carnevale completamente senza glutine

Sabato pomeriggio, 14 febbraio, nel centro “La La Lab” di Cesena, si è tenuto un laboratorio di Carnevale senza glutine, che ha coinvolto una decina di bambini con allergie alimentari. Durante l’attività, i piccoli hanno preparato maschere colorate e dolcetti sicuri, senza preoccuparsi di contaminazioni. Questo evento mira a far sentire tutti i bambini a proprio agio, senza differenze o ostacoli legati alle intolleranze.

“L’iniziativa - spiega una nota - organizzata dai volontari Aic Cesena, oltre al susseguirsi di giochi e balli, ha offerto ai piccoli partecipanti la possibilità di realizzare mascherine di Carnevale utilizzando materiali diversi, tra cui la pasta di sale colorata e senza glutine preparata appositamente per l’occasione. Un’attività originale e coinvolgente, resa possibile grazie alla collaborazione degli animatori di Animasole, che hanno curato ogni dettaglio con grande attenzione. A rendere ancora più speciale l’evento è stata la merenda di Carnevale, interamente senza glutine, realizzata dal laboratorio artigianale ‘Cherta Zala’ di Santarcangelo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

