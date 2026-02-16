Mercato nero di oro rosso sottratto alla centrale Enel | scattano due denunce

A Brindisi, due uomini sono stati denunciati dopo aver tentato di rivendere rame prelevato dalla centrale Enel “Federico II”. La polizia ha scoperto il furto e la tentata rivendita di materiale di valore, che aveva un impatto diretto sulla rete elettrica locale. I sospetti avevano messo in atto un sistema organizzato per sottrarre il rame e venderlo nel mercato nero.

BRINDISI - Furto di rame nella centrale "Federico II", con un sistema ben rodato, e ricettazione: scattano due denunce a piede libero. Nella mattinata del 3 febbraio, la polizia di Stato di Brindisi, al termine di una attività di indagine condotta dall'Upgsp (ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico) - sezione Volanti e dall'ufficio Immigrazione, ha indagato in stato di libertà due dipendenti di una delle numerose aziende alle quali il gruppo Enel ha commissionato lavori nell'ambito delle attività che interessano la centrale di Cerano. Gli accertamenti sono scattati dopo che l'ufficio Immigrazione, impegnato in attività di specifica competenza, ha notato un'insolita movimentazione di mezzi nelle adiacenze dell'ingresso della centrale Enel.