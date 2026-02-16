Memoria e futuro | RivieraBanca rinnova il premio Scarnera riconoscimento per 34 giovani soci

RivieraBanca ha organizzato la quinta edizione del Premio Scarnera nell’auditorium della sua sede a Rimini, in ricordo di Giuseppe Scarnera, morto improvvisamente nel gennaio 2021. La cerimonia ha premiato 34 giovani soci, riconoscendo il loro impegno e le loro idee innovative. Durante l’evento, si sono condivise storie di successo e progetti che puntano a costruire il futuro della comunità.

La banca celebra i suoi giovani soci maggiorenni con un riconoscimento dedicato al dipendente scomparso. Un segnale di attenzione alla formazione e alla vita sociale dell’istituto Nell’auditorium della sede riminese di RivieraBanca, ha avuto luogo la quinta edizione del “Premio Scarnera”, istituito in memoria del compianto dipendente Giuseppe Scarnera, scomparso prematuramente il 17 gennaio 2021. Il presidente Fausto Caldari, nel suo affettuoso ricordo, ha spiegato il senso dell’iniziativa, che unisce al sentimento condiviso per i collaboratori di RivieraBanca al desiderio di dare un incentivo ai giovani che sono entrati a far parte di una grande famiglia.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Lo stabilimento Electrolux di Porcia ha ospitato nuovamente le cerimonie di fine anno dedicate ai Seniores del Lavoro, momenti di riconoscimento e memoria, e alla premiazione dei nuovi iscritti.

Il Premio Internazionale Carlo Magno assegnato a Mario Draghi rappresenta un riconoscimento al suo ruolo nel rafforzamento economico dell’Europa.

