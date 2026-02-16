Meloni verso il passo indietro Italia osservatrice nel board per Gaza

Il primo ministro Meloni sta valutando un passo indietro, mentre l’Italia si prepara a entrare come osservatrice nel consiglio di amministrazione dedicato alla crisi di Gaza. Questa scelta nasce da tensioni tra le richieste di mantenere una posizione neutrale e la pressione di alleati come gli Stati Uniti, che spingono per un ruolo più attivo. In concreto, il governo sta discutendo se impegnarsi ufficialmente o limitarsi a osservare, in un momento in cui le tensioni nel Medio Oriente aumentano e il Parlamento si divide sulla questione.

La decisione del governo italiano di partecipare come osservatore al Board of Peace su Gaza si muove su un crinale politico delicato, tra equilibri europei e rapporti con Washington. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha valutato fino all'ultimo l'ipotesi di volare negli Stati Uniti il 19 febbraio per l'iniziativa promossa da Donald Trump, ma salvo colpi di scena dell'ultima ora non sarà presente. La linea ufficiale resta prudente – "non è stato ancora deciso" – ma a rappresentare l'Italia sarà con ogni probabilità il ministro degli Esteri Antonio Tajani, atteso il 17 febbraio in Parlamento per illustrare la posizione del governo.