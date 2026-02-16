Meloni sospesa tra Trump e le urne | il doppio gioco della premier nel corridoio stretto del potere il ruolo di Sergio Mattarella
Giorgia Meloni si trova in un momento delicato, tra l’influenza di Donald Trump e le sfide delle urne, a causa delle crescenti pressioni interne ed esterne. La premier deve gestire con attenzione le relazioni con gli Stati Uniti, mentre il referendum si avvicina, trasformandosi in un vero e proprio giudizio sul suo operato. La sua posizione diventa sempre più complessa, tra la necessità di mantenere rapporti con l’America e la mobilitazione della base elettorale. La situazione richiede una strategia di equilibrio, che Meloni cerca di mettere in atto.
C’è una parola che descrive meglio di ogni altra la fase di Giorgia Meloni: adattamento. Non è più il tempo delle scelte muscolari, delle frasi scolpite nel marmo. È il tempo delle sfumature, dei silenzi calibrati, delle presenze centellinate. E chi la conosce racconta che mai come ora la premier pesa ogni passo come se il terreno potesse cedere da un momento all’altro. Il fronte esterno si chiama Donald Trump. A Palazzo Chigi sanno bene che con il tycoon nulla è definitivo: oggi alleato strategico, domani interlocutore spigoloso. Per questo la linea è chiara: mantenere un canale privilegiato con Washington senza incrinare l’asse europeo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In casa dei Mastellas: la foto con Sergio (Mattarella), il cardone e il ‘telecomando del potere’
Nella puntata di ieri sera su Rete 4, Realpolitik ha visitato le case dei politici, concentrandosi a Benevento sulle abitazioni di Clemente Mastella e Sandra Lonardo.
Trump: «Voglio la Groenlandia, ci serve». Il ruolo del "vicerè" Rubio e le nuove minacce a Caracas | Ira della premier danese: ora basta
Recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso il dibattito sulla Greenland, con accuse rivolte alla Danimarca e alla sua gestione della crisi in Venezuela.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
