Giorgia Meloni si trova in un momento delicato, tra l’influenza di Donald Trump e le sfide delle urne, a causa delle crescenti pressioni interne ed esterne. La premier deve gestire con attenzione le relazioni con gli Stati Uniti, mentre il referendum si avvicina, trasformandosi in un vero e proprio giudizio sul suo operato. La sua posizione diventa sempre più complessa, tra la necessità di mantenere rapporti con l’America e la mobilitazione della base elettorale. La situazione richiede una strategia di equilibrio, che Meloni cerca di mettere in atto.

C’è una parola che descrive meglio di ogni altra la fase di Giorgia Meloni: adattamento. Non è più il tempo delle scelte muscolari, delle frasi scolpite nel marmo. È il tempo delle sfumature, dei silenzi calibrati, delle presenze centellinate. E chi la conosce racconta che mai come ora la premier pesa ogni passo come se il terreno potesse cedere da un momento all’altro. Il fronte esterno si chiama Donald Trump. A Palazzo Chigi sanno bene che con il tycoon nulla è definitivo: oggi alleato strategico, domani interlocutore spigoloso. Per questo la linea è chiara: mantenere un canale privilegiato con Washington senza incrinare l’asse europeo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Meloni sospesa tra Trump e le urne: il doppio gioco della premier nel corridoio stretto del potere, il ruolo di Sergio Mattarella

