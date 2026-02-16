Meloni nelle aree colpite dal ciclone Harry

Giorgia Meloni si trova nelle zone colpite dal ciclone Harry, a causa delle gravi alluvioni che hanno allagato Niscemi e danneggiato molte abitazioni. La presidente del Consiglio ha visitato le aree più colpite, incontrando i residenti e verificando di persona i danni. Prima di riunirsi con il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, Meloni ha effettuato un sopralluogo nella zona rossa, dove molte case sono rimaste sommerse dall’acqua.

AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni visita le aree colpite dal ciclone Harry. Meloni, dopo un sopralluogo nella zona rossa di Niscemi, prima di partecipare a una riunione in Municipio, insieme al capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, per fare un punto della situazione e dei primi interventi nel corso di un vertice operativo. Tra i presenti il sindaco Massimiliano Conti. Al centro ancora le abitazioni, la ricollocazione degli sfollati e la viabilità. Giunta in elicottero, nell'agenda della presidente del Consiglio anche un sopralluogo nelle aree colpite dal Ciclone Harry.  Nella zona rossa 1339 interventi, l'attività continua. 🔗 Leggi su Agi.it

