Meloni a Niscemi per monitorare la situazione della frana

Giorgia Meloni ha visitato Niscemi per verificare di persona i danni causati dalla frana, che si è aggravata a causa del maltempo recente. La premier è arrivata nella città siciliana, incontrando il sindaco Massimiliano Conti e il responsabile della Protezione civile, Fabio Ciciliano. La visita si inserisce nel tentativo di valutare le esigenze più immediate e coordinare gli interventi di assistenza. Meloni ha percorso le zone colpite, osservando le aree più danneggiate e parlando con alcuni residenti. La frana ha provocato l’interruzione di alcune strade, creando disagi tra i cittadini.

Accolta dal sindaco di Niscemi Massimiliano Conti e accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata nelle zone colpite dal ciclone Harry, dopo la prima visita dello scorso 28 gennaio. Meloni, dopo aver fatto un sopralluogo nella zona rossa, ha incontrato un gruppo di sfollati nel Municipio. Successivamente, insieme al capo della Protezione civile, ha fatto un punto della situazione e dei primi interventi nel corso di un vertice operativo, come nella precedente occasione. Al centro dei dibattiti ancora le abitazioni, la ricollocazione degli sfollati e la viabilità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Meloni a Niscemi per monitorare la situazione della frana Maltempo, Meloni a Niscemi nella zona della frana La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visitato oggi Niscemi, in Sicilia, per verificare di persona i danni causati dal ciclone Harry. Frana Niscemi, l'arrivo della premier Meloni nel municipio del paese Giorgia Meloni arriva a Niscemi. Frana a Niscemi (CL) a ridosso delle case - 25 Gennaio 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Niscemi, l’annuncio di Musumeci: Meloni in paese nei prossimi giorni; Frana a Niscemi, crolla anche la croce simbolo di speranza per il paese; Meloni col manganello tra Niscemi e Cortina: sui muri di Torino l’azione di Extincion Rebellion; Il sindaco di Niscemi alla Camera: Soldi per la frana stanziati dopo 28 anni, è la prima cosa che ho detto a Giorgia Meloni. Meloni a Niscemi: Fondi per 150 milioni e un commissario straordinarioLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni è a Niscemi, con il capo della protezione civile Fabio Ciciliano, ed è stata accolta dal sindaco Massimiliano Conti. La premier ha fatto una ricognizione ... ansa.it Meloni a Niscemi, Schifani: Lavoriamo insieme per dare rispostePALERMO – Ho sentito stamattina il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per aggiornarla sulle risorse già messe in campo dal governo nazionale a sostegno dei territori siciliani colpiti dal cicl ... livesicilia.it Meloni a sorpresa in Sicilia: sopralluogo a Niscemi e nelle zone colpite da Harry. Schifani: «La sua presenza conferma attenzione del governo» La premier in ricognizione con il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, dopo l'evacuazione di 1.500 person - facebook.com facebook #TG2000 - #Niscemi, crolla la croce simbolo #10febbraio #maltempo #Meloni #Musumeci #cicloneHarry #Sicilia #Schifani #ProtezioneCivile #TV2000 @tg2000it @DPCgov @DrpcSicilia x.com