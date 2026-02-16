Mediobanca sotto inchiesta Consob | sospetti di insider trading e interrogativi sul ruolo del Tesoro

La Consob ha aperto un’investigazione su Mediobanca dopo aver ricevuto segnalazioni di possibili operazioni di insider trading. La procura vuole capire se alcuni membri della banca abbiano approfittato di informazioni riservate per ottenere vantaggi personali. Intanto, il Ministero dell’Economia non si è ancora espresso sulla questione, alimentando le preoccupazioni tra gli investitori. La notizia ha fatto salire il nervosismo sui mercati finanziari, con titoli bancari che hanno perso terreno nelle ultime ore.

Ombre su Mediobanca: Indagine Consob per Insider Trading, il Silenzio del Tesoro e le Reazioni Politiche. Un'indagine della Consob ha aperto uno spiraglio inquietante sulle attività di Mediobanca, ipotizzando possibili casi di insider trading. La vicenda, emersa nel febbraio 2026, si inserisce in un clima di tensione politica, con il dibattito referendario in corso, e solleva interrogativi sul ruolo del Tesoro, finora rimasto in silenzio. L'inchiesta mira a fare luce su presunte operazioni illecite basate sull'utilizzo di informazioni riservate per ottenere profitti indebiti sui mercati finanziari. Insider trading su Mps e Mediobanca: dimissioni shock del consigliere del Mef Stefano Di Stefano sotto inchiesta. Stefano Di Stefano si dimette da consigliere di Mps e lascia anche il ruolo al Mef, dopo che è stato messo sotto inchiesta per insider trading. Dirigente Mef indagato per insider trading: acquisti azioni Mps e Mediobanca sotto la lente della Procura di Milano. La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell'Economia e consigliere di amministrazione di Mps. Insider trading su Mps, il dirigente del ministero nei guai per 8.700 euro. Mps, si dimette Di Stefano: bufera insider trading. Scalata Mps a Mediobanca: indagati Lovaglio, Milleri e Caltagirone. Nel pasticcio Mediobanca spunta l'insider trading nel silenzio del Tesoro. Ancora una volta sono state le toghe a squarciare il velo come per il patto occulto. Così anche la finanza opaca entra nella campagna referendaria. Mps-Mediobanca, l'inchiesta vacilla. La Consob: Nessun patto occulto. A volte un'inchiesta vacilla non per un colpo di scena nelle indagini, ma per una carta dimenticata in un cassetto. È ciò che sta accadendo alla scalata di Mps a Mediobanca: un documento della Consob