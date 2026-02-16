Medio Oriente senza pace Israele continua ad attaccare Gaza

Israele ha lanciato nuovi attacchi su Gaza, provocando ulteriori tensioni nella regione. L’esercito israeliano ha colpito obiettivi militari dopo giorni di scontri e lanci di razzi. Nel frattempo, il governo israeliano approva leggi che facilitano l’acquisizione di terreni in Cisgiordania, alimentando le preoccupazioni tra i palestinesi.

Medio Oriente senza pace. Israele continua ad attaccare Gaza. Nuove leggi per acquisire terre dalla Cisgiordania. E non mancano tensioni interne. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000.