Medici indagati per i certificati sui rimpatri Cgil al flash mob | Accertamenti troppo impattanti Da Salvini frasi gravi

I medici coinvolti nell’indagine sui certificati per i rimpatri sono stati accusati di aver rilasciato documenti falsi o non corretti, causando polemiche e preoccupazioni tra i professionisti. La Cgil di Cesena ha organizzato un flash mob per sostenere i sanitari sotto inchiesta, criticando le procedure investigative troppo invasive. Durante l’evento, i manifestanti hanno chiesto maggiori chiarezze e hanno denunciato le parole dure di Salvini, che ha commentato la vicenda con frasi considerate gravi.

“Nel pieno rispetto dell’operato della magistratura e con fiducia nell’autonomia dell’azione giudiziaria, Fp Cgil Forlì Cesena e Cgil Forlì Cesena esprimono solidarietà ai professionisti sanitari coinvolti" La Cgil provinciale ha aderito al flash mob di oggi a Cesena, promosso a sostegno dei professionisti sanitari coinvolti nell’indagine relativa alle certificazioni necessarie al rilascio dei nulla osta per l’accompagnamento nei Cpr delle persone soggette a provvedimenti di rimpatrio. “L’iniziativa - spiega il sindacato - organizzata da alcuni sanitari dell'ospedale Bufalini, in risposta a quanto accaduto nei giorni scorsi nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Ravenna, rappresenta un momento importante di vicinanza e tutela nei confronti dei lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale”.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

