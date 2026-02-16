Medici indagati per i certificati sui rimpatri Cgil al flash mob | Accertamenti troppo impattanti Da Salvini frasi gravi
I medici coinvolti nell’indagine sui certificati per i rimpatri sono stati accusati di aver rilasciato documenti falsi o non corretti, causando polemiche e preoccupazioni tra i professionisti. La Cgil di Cesena ha organizzato un flash mob per sostenere i sanitari sotto inchiesta, criticando le procedure investigative troppo invasive. Durante l’evento, i manifestanti hanno chiesto maggiori chiarezze e hanno denunciato le parole dure di Salvini, che ha commentato la vicenda con frasi considerate gravi.
“Nel pieno rispetto dell’operato della magistratura e con fiducia nell’autonomia dell’azione giudiziaria, Fp Cgil Forlì Cesena e Cgil Forlì Cesena esprimono solidarietà ai professionisti sanitari coinvolti" La Cgil provinciale ha aderito al flash mob di oggi a Cesena, promosso a sostegno dei professionisti sanitari coinvolti nell’indagine relativa alle certificazioni necessarie al rilascio dei nulla osta per l’accompagnamento nei Cpr delle persone soggette a provvedimenti di rimpatrio. “L’iniziativa - spiega il sindacato - organizzata da alcuni sanitari dell'ospedale Bufalini, in risposta a quanto accaduto nei giorni scorsi nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Ravenna, rappresenta un momento importante di vicinanza e tutela nei confronti dei lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale”.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Medici indagati per certificati contro i rimpatri, Salvini: "Una vergogna, sarebbe da radiazione e arresto"
Due medici sono sotto indagine perché avrebbero rilasciato certificati falsi per favorire i rimpatri degli immigrati.
Medici di Ravenna, oggi il flash mob a sostegno dei camici indagati per i certificati anti rimpatrio
Oggi a Ravenna, un gruppo di medici ha organizzato un flash mob davanti all'ospedale per sostenere i colleghi coinvolti in un'inchiesta.
Flash mob per i medici indagati a Ravenna, in 300 con tanti cartelli: La salute non è terreno di indagini né di scontro politicoLunga lettera letta dal medico ed ex consigliere Pd Marco Montanari: Quando la polizia ha perquisito il mio luogo di lavoro ho vacillato e mi sono sentito solo. Ora questa piazza riporta la pace ... msn.com
Sei medici indagati a Ravenna sui certificati per i Cpr: cosa sta succedendoSei medici dell'ospedale di Ravenna sono indagati per presunte irregolarità nelle certificazioni che hanno impedito il trasferimento di migranti nei Cpr ... fanpage.it
