Medici indagati per i certificati sui rimpatri Cgil al flash mob | Accertamenti troppo impattanti Da Salvini frasi gravi

I medici di Cesena sono sotto inchiesta per aver rilasciato certificati sui rimpatri, e la Cgil ha organizzato un flash mob per sostenere i professionisti coinvolti. La protesta si è svolta oggi nel centro della città, dove i manifestanti hanno chiesto di ridurre l’impatto degli accertamenti e di rispettare il lavoro dei medici. Salvini ha invece commentato con parole dure, accusando i medici di aver facilitato i rimpatri senza adeguate verifiche.

"Nel pieno rispetto dell'operato della magistratura e con fiducia nell'autonomia dell'azione giudiziaria, Fp Cgil Forlì Cesena e Cgil Forlì Cesena esprimono solidarietà ai professionisti sanitari coinvolti" La Cgil provinciale ha aderito al flash mob di oggi a Cesena, promosso a sostegno dei professionisti sanitari coinvolti nell'indagine relativa alle certificazioni necessarie al rilascio dei nulla osta per l'accompagnamento nei Cpr delle persone soggette a provvedimenti di rimpatrio. "L'iniziativa - spiega il sindacato - organizzata da alcuni sanitari dell'ospedale Bufalini, in risposta a quanto accaduto nei giorni scorsi nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale di Ravenna, rappresenta un momento importante di vicinanza e tutela nei confronti dei lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale".