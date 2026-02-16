Mediaset ha annunciato che porterà le serie turche a Sanremo 2026, a causa della crescente popolarità di questi programmi tra il pubblico italiano. La rete ha organizzato incontri con attori come Feyyaz Duman, star di

Il fenomeno globale delle dizi turche sbarca anche a Sanremo 2026: Mediaset Infinity darà la possibilità di incontrare uno dei protagonisti più amati de La forza di una donna e Io sono Farah nella cittadina ligure Sarà anche la presenza di Can Yaman come co-conduttore della prima serata, ma nel 2026 a Sanremo si parlerà molto turco. Mediset Infinity infatti porterà una delle dizi più amate dal suo pubblico, La forza di una donna, direttamente sulla riviera ligure. Un evento esclusivo per i fan delle serie turche Segnate queste informazioni: martedì 25 febbraio, dalle 19:00 alle 20:00, presso la Sala Mango di Casa Sanremo, Mediaset Infinity organizza un meet & greet esclusivo con Feyyaz Duman, uno degli attori più apprezzati della serialità turca contemporanea. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Mediaset porta le serie turche a Sanremo 2026: quando e come incontrare Feyyaz Duman in riviera

Durante la presentazione del palinsesto della fiction 2026 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, l’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi ha annunciato le strategie della rete, sottolineando l’impegno verso la qualità e chiarendo la posizione dell’azienda rispetto all'acquisto di serie turche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.