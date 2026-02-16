Medea University Enry Di Giacomo | Questo tipo di formazione è utile anche alle Camere di Commercio
Enry Di Giacomo di Medea University afferma che il suo intervento in un corso di formazione ha dimostrato quanto questo possa essere utile anche alle Camere di Commercio. L’evento si è svolto a Palermo, dove più di cinquanta professionisti hanno partecipato per approfondire le strategie di gestione dei flussi migratori. Di Giacomo spiega che le competenze acquisite possono facilitare il lavoro delle istituzioni economiche nel supportare l’integrazione e lo sviluppo locale.
Medea University, l’Istituto per il Mediterraneo, l’Europa e l’Africa, è un punto di partenza per una collaborazione senza precedenti tra le diverse sponde del Mediterraneo. Un ateneo internazionale, la cui sede si trova in un crocevia di culture, lingue e tradizione come l’isola di Malta, che si prefigge di avvicinare due continenti, cercando di sfruttare i punti di forza di entrambi per avere risultati concreti da entrambe le parti. “Malta è al centro del Mediterraneo. Si tratta di una piccola isola, che in realtà diventa una calamita in questo momento dal punto di vista della formazione dei dipendenti, degli imprenditori, degli studenti e di una nuova classe dirigente“, ha infatti spiegato Enry Di Giacomo, segretario generale della Camera di Commercio italiana a Malta, uno dei relatori all’evento organizzato da Medea a Valletta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Camere di Commercio, Confesercenti chiede al Governo di sbloccare la fusione
Vittorio Messina e Giuseppe Mineo, presidenti di Confesercenti Agrigento, Caltanissetta e Trapani, hanno scritto al governo chiedendo di sbloccare subito la fusione delle loro Camere di commercio, un procedimento iniziato più di dieci anni fa ma ancora fermo.
Il presidente e Ceo di Medea University David Vannozzi spiega le finalità del corso e annuncia l’arrivo in Calabria il 5 febbraio della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola che terrà una lectio magistralis - facebook.com facebook