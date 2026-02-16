McKennie torna su Inter Juve | Sensazioni difficili quando succedono queste cose
McKennie ha commentato il suo ritorno su Inter-Juve, spiegando che le emozioni sono state intense e complicate a causa degli eventi recenti. Durante l'incontro, il giocatore ha parlato delle difficoltà che ha provato nel rivivere determinate situazioni sul campo, soprattutto dopo le tensioni accumulate in passato. La partita ha portato alla luce sentimenti contrastanti e un senso di disagio che si è fatta sentire anche nello spogliatoio.
Inter News 24 . Segui le ultimissime. È tempo di playoff, è tempo di Galatasaray Juve. Alla vigilia del match d’andata, Weston McKennie è intervenuto in conferenza stampa alle 18.45 per presentare il match davanti ai media. Lo statunitense è tornato anche sul match contro l’Inter di sabato sera e sull’episodio più contestato del weekend: il contatto Bastoni Kalulu che ha portato all’espulsione per doppia ammonizione del francese. PAROLE – « Un po’ difficile quando succedono queste cose. Dobbiamo concentrarci solo su domani e pensare a vincere. 🔗 Leggi su Internews24.com
McKennie: “Kalulu? Difficile quando succedono queste cose. Inter a 0? Il mio agente…”
Weston McKennie ha detto che affrontare Kalulu è complicato dopo le recenti tensioni tra i due, e ha aggiunto che l’Inter a 0 non è un caso, menzionando che il suo agente sta lavorando per sistemare alcune questioni legate al trasferimento.
Emma Marrone: “Il tumore? In sala operatoria non conta se sei famoso. Quando succedono queste cose sei solo al mondo”
Emma Marrone condivide la sua esperienza personale legata alla diagnosi di un tumore all’ovaio, sottolineando come, in sala operatoria, la notorietà non faccia differenza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Juve a specchio, la probabile formazione per l’Inter: la decisione su McKennie; Derby d’Italia, McKennie rientra: buona notizia per la Juve; L'Inter irrompe in casa Juve: mirino su McKennie in scadenza; McKennie torna in gruppo: pronto per Inter-Juventus.
Juventus, McKennie sarà a disposizione per il match contro l’Inter? Aggiornamenti importanti dopo l’allenamento odierno alla ContinassaJuventus, McKennie sarà a disposizione per il match contro l’Inter? Aggiornamenti importanti dopo l’allenamento odierno alla Continassa Il cielo sopra la Continassa torna sereno. Dopo giorni di appren ... calcionews24.com
McKennie Inter è una pista fattibile? Nerazzurri in pressing, la Juve insiste però per il rinnovo: i possibili scenariMcKennie Inter, l’interesse dei rivali è legato allo stallo delle trattative: Comolli lavora al prolungamento e serve una rottura totale per l’addio a zero Il clima da Derby d’Italia si accende non so ... juventusnews24.com
Spalletti parla per la prima volta dei fatti di Inter-Juve e la questone Kalulu-Bastoni con una stoccatona a Chivu: "C'è dispiacere. So che non posso allenare certe situazioni, ma posso far sì che i miei calciatori diventino forti al punto che gli avversari non ti crei - facebook.com facebook
L’arbitro La Penna minacciato di morte dopo Inter-Juve. Ora indaga la Procura di Roma x.com