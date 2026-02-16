McKennie torna su Inter Juve | Sensazioni difficili quando succedono queste cose

McKennie ha commentato il suo ritorno su Inter-Juve, spiegando che le emozioni sono state intense e complicate a causa degli eventi recenti. Durante l'incontro, il giocatore ha parlato delle difficoltà che ha provato nel rivivere determinate situazioni sul campo, soprattutto dopo le tensioni accumulate in passato. La partita ha portato alla luce sentimenti contrastanti e un senso di disagio che si è fatta sentire anche nello spogliatoio.

È tempo di playoff, è tempo di Galatasaray Juve. Alla vigilia del match d'andata, Weston McKennie è intervenuto in conferenza stampa alle 18.45 per presentare il match davanti ai media. Lo statunitense è tornato anche sul match contro l'Inter di sabato sera e sull'episodio più contestato del weekend: il contatto Bastoni Kalulu che ha portato all'espulsione per doppia ammonizione del francese. PAROLE – « Un po' difficile quando succedono queste cose. Dobbiamo concentrarci solo su domani e pensare a vincere.

Weston McKennie ha detto che affrontare Kalulu è complicato dopo le recenti tensioni tra i due, e ha aggiunto che l’Inter a 0 non è un caso, menzionando che il suo agente sta lavorando per sistemare alcune questioni legate al trasferimento.

