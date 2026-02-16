McKennie | Kalulu? Difficile quando succedono queste cose Inter a 0? Il mio agente…

Weston McKennie ha detto che affrontare Kalulu è complicato dopo le recenti tensioni tra i due, e ha aggiunto che l’Inter a 0 non è un caso, menzionando che il suo agente sta lavorando per sistemare alcune questioni legate al trasferimento. Durante la conferenza stampa prima della partita contro il Galatasaray, il centrocampista della Juventus si è anche soffermato sul derby perso contro l’Inter, evidenziando come certi episodi abbiano influito sulla sua concentrazione.

McKennie. Weston McKennie, centrocampista della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Galatasaray, soffermandosi brevemente anche sul recente Derby d'Italia contro l' Inter. Lo statunitense ha commentato l'espulsione di Pierre Kalulu con queste parole: " È un po' difficile quando succedono queste cose. Noi dobbiamo concentrarci solo su domani e pensiamo solo a vincere. Vogliamo dare il nostro massimo ". Il centrocampista ex Schalke 04 ha poi spostato l'attenzione sulla prossima partita, sottolineando l'importanza di restare focalizzati sugli obiettivi immediati: " Domani dobbiamo entrare in campo concentrati, lavorare come squadra e cercare di portare a casa i tre punti.