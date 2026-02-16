McKennie filma la partenza della Juventus | ma non è la prima volta… Quel dolce ricordo con Vialli in Champions League – VIDEO

Weston McKennie ha ripreso con il telefono la partenza della Juventus per Istanbul, perché ha pensato a un momento speciale con Vialli durante una partita di Champions League. Quel video ha suscitato emozioni tra i tifosi, ricordando il legame tra il centrocampista e il grande attaccante scomparso. La scena si è svolta questa mattina allo stadio, davanti a uno striscione dedicato a Vialli.

Weston McKennie ha filmato la partenza della Juventus alla volta di Istanbul, facendo tornare alla mente un dolce ricordo di Gianluca Vialli. La Juventus è partita e arrivata ad Istanbul in vista del match di Champions League in programma domani con il Galatasaray, valevole per l’andata dei playoff. Proprio dall’aereo che trasportava calciatori e staff bianconero sono però arrivate delle immagini curiose. ULTIMISSIME JUVE LIVE Weston McKennie infatti è stato intravisto con una telecamera in mano a riprendere i compagni di squadra. Immagini simpatiche, riportate dall’account ufficiale Instagram della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

