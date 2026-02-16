Maya Hawke sposa con un abito che segue uno dei wedding trend più cool del 2026

Da vanityfair.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maya Hawke ha deciso di sposarsi improvvisamente, un gesto che ha sorpreso i fan e i amici. L'attrice di Stranger Things ha scelto di sposare il musicista Christian Lee Hutson in una cerimonia intima e senza preavviso. La coppia ha optato per un abito che rispecchia uno dei trend più in voga nel 2026, dimostrando di essere sempre attenta alle ultime mode. La cerimonia si è svolta in un luogo suggestivo, circondato dalla natura, lontano dai riflettori.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. L'attrice ha scelto, infatti, il giorno degli innamorati per sposare a sopresa a New York il musicista Christian Lee Hutson dopo quasi 3 anni di fidanzamento, circondati da familiari, amici e colleghi (anche loro molto famosi, visto che invitati alle nozze sono stati quasi tutti i protagonisti di Stranger Things, colleghi della diva). Avvistati infatti, tra gli altri Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton e Joe Keery. All'appello mancavano solo Millie Bobby Brown e Noah Schnapp, ma del resto, nessuno poi invita tutti i colleghi di lavoro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

maya hawke sposa con un abito che segue uno dei wedding trend pi249 cool del 2026
© Vanityfair.it - Maya Hawke sposa, con un abito che segue uno dei wedding trend più cool del 2026

Maya Hawke, reference 2026 di chiome cool senza sforzo

Maya Hawke si conferma come riferimento nel 2026 per chiome eleganti e naturali.

Stranger Things, Maya Hawke si sposa: reunion del cast alle nozze

Maya Hawke si è sposata a New York, e il suo matrimonio ha portato il cast di Stranger Things a riunirsi per festeggiare.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Maya Hawke di Stranger Things sposa, le nozze a sorpresa a San Valentino: tra gli invitati i colleghi della serie; Maya Hawke si sposa a New York, per lei tutto il cast di Stranger Things; Maya Hawke si sposa a sorpresa nel giorno di San Valentino: presenti la mamma di lei (Uma Thurman) e molti attori di Stranger Things; Maya Hawke ha detto sì a San Valentino: il matrimonio a sorpresa con Christian Lee Hutson che fa impazzire i fan di Stranger Things.

Maya Hawke si sposa con Christian Lee Hutson a San ValentinoMaya Hawke e Christian Lee Hutson celebrano un matrimonio privato a New York il 14 febbraio 2026, con la famiglia e il cast di Stranger Things come testimoni ... 105.net

Maya Hawke si è sposata con Christian Lee Hutson, alle nozze gli attori di Stranger ThingsLeggi su Sky TG24 l'articolo Maya Hawke si è sposata con Christian Lee Hutson, alle nozze gli attori di Stranger Things ... tg24.sky.it