Maya Hawke sposa con un abito che segue uno dei wedding trend più cool del 2026
Maya Hawke ha deciso di sposarsi improvvisamente, un gesto che ha sorpreso i fan e i amici. L'attrice di Stranger Things ha scelto di sposare il musicista Christian Lee Hutson in una cerimonia intima e senza preavviso. La coppia ha optato per un abito che rispecchia uno dei trend più in voga nel 2026, dimostrando di essere sempre attenta alle ultime mode. La cerimonia si è svolta in un luogo suggestivo, circondato dalla natura, lontano dai riflettori.
Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. L'attrice ha scelto, infatti, il giorno degli innamorati per sposare a sopresa a New York il musicista Christian Lee Hutson dopo quasi 3 anni di fidanzamento, circondati da familiari, amici e colleghi (anche loro molto famosi, visto che invitati alle nozze sono stati quasi tutti i protagonisti di Stranger Things, colleghi della diva). Avvistati infatti, tra gli altri Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton e Joe Keery. All'appello mancavano solo Millie Bobby Brown e Noah Schnapp, ma del resto, nessuno poi invita tutti i colleghi di lavoro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Maya Hawke, reference 2026 di chiome cool senza sforzo
Maya Hawke si conferma come riferimento nel 2026 per chiome eleganti e naturali.
Stranger Things, Maya Hawke si sposa: reunion del cast alle nozze
Maya Hawke si è sposata a New York, e il suo matrimonio ha portato il cast di Stranger Things a riunirsi per festeggiare.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Maya Hawke di Stranger Things sposa, le nozze a sorpresa a San Valentino: tra gli invitati i colleghi della serie; Maya Hawke si sposa a New York, per lei tutto il cast di Stranger Things; Maya Hawke si sposa a sorpresa nel giorno di San Valentino: presenti la mamma di lei (Uma Thurman) e molti attori di Stranger Things; Maya Hawke ha detto sì a San Valentino: il matrimonio a sorpresa con Christian Lee Hutson che fa impazzire i fan di Stranger Things.
Maya Hawke si sposa con Christian Lee Hutson a San ValentinoMaya Hawke e Christian Lee Hutson celebrano un matrimonio privato a New York il 14 febbraio 2026, con la famiglia e il cast di Stranger Things come testimoni ... 105.net
Maya Hawke si è sposata con Christian Lee Hutson, alle nozze gli attori di Stranger ThingsLeggi su Sky TG24 l'articolo Maya Hawke si è sposata con Christian Lee Hutson, alle nozze gli attori di Stranger Things ... tg24.sky.it
Maya Hawke ha sposato il cantante Christian Lee Hutson a un matrimonio a sorpresa a San Valentino - facebook.com facebook