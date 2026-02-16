Maya Hawke sposa con un abito che segue uno dei wedding trend più cool del 2026

Maya Hawke ha deciso di sposarsi improvvisamente, un gesto che ha sorpreso i fan e i amici. L'attrice di Stranger Things ha scelto di sposare il musicista Christian Lee Hutson in una cerimonia intima e senza preavviso. La coppia ha optato per un abito che rispecchia uno dei trend più in voga nel 2026, dimostrando di essere sempre attenta alle ultime mode. La cerimonia si è svolta in un luogo suggestivo, circondato dalla natura, lontano dai riflettori.

L'attrice ha scelto, infatti, il giorno degli innamorati per sposare a sopresa a New York il musicista Christian Lee Hutson dopo quasi 3 anni di fidanzamento, circondati da familiari, amici e colleghi (anche loro molto famosi, visto che invitati alle nozze sono stati quasi tutti i protagonisti di Stranger Things, colleghi della diva). Avvistati infatti, tra gli altri Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton e Joe Keery. All'appello mancavano solo Millie Bobby Brown e Noah Schnapp, ma del resto, nessuno poi invita tutti i colleghi di lavoro.

