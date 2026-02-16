Maya Hawke si è sposata con Christian Iee Hutson, un matrimonio che ha sorpreso molti. La coppia ha deciso di mantenere tutto segreto fino all’ultimo, celebrando l’unione in una cerimonia intima. La notizia è trapelata solo grazie a alcune fonti vicine agli sposi, che hanno confermato l’evento. La Hawke, nota per il suo ruolo in “Stranger Things”, ha scelto di condividere la gioia con amici stretti e familiari in un luogo riservato.

Maya Hawke si è sposata. L’attrice di “ Stranger Things ” è convolata a nozze con il suo Christian Iee Hutson. Come raccontato da People, il matrimonio è stato celebrato in gran segreto e nel giorno più romantico dell’anno: il 14 febbraio, San Valentino. La coppia, 27 anni lei e 35 lui, si è sposata davanti ai parenti e agli amici. Come si vede nelle fotografie scattate e pubblicate da People, tra gli invitati c’erano anche molti membri del cast di Stranger Things. L’attrice ha indossato un abito bianco con un’ampia gonna, mentre il marito ha scelto un completo classico nero. La location delle nozze e della successiva festa è, invece, ignota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Maya Hawke si è sposata: l’attrice di “Stranger Things” è convolata a nozze in gran segreto con Christian Iee Hutson

