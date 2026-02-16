Maya Hawke si è sposata | la figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke ha detto sì al compagno il musicista Christian Lee Hudson

Maya Hawke si è sposata il giorno di San Valentino a New York, sposando il musicista Christian Lee Hudson. La figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke ha scelto questa data speciale per scambiare le promesse con il suo compagno, davanti a pochi amici stretti. La cerimonia si è svolta in un piccolo locale nel cuore della città, decorato con fiori rossi e candele, creando un’atmosfera intima e romantica.

, con una romantica cerimonia organizzata il giorno di San Valentino a New York. Il matrimonio a San Valentino. Anche se nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati, gli scatti dell' attrice 27enne vestita di bianco per le strade della Grande Mela hanno fatto il giro del web confermando le nozze. Accompagnata da papà Ethan e mamma Uma, la Robin di Stranger Things, in un abito bianco di Prada, si è diretta verso la chiesa episcopale di St. George's, a Manhattan, seguita da un "corteo" composto dagli altri protagonisti di Stranger Things.