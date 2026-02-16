Maya Hawke si è sposata alla cerimonia i colleghi di ‘Stranger Things’ – Le immagini

Maya Hawke si è sposata il giorno di San Valentino, secondo quanto riportano i siti americani, mentre camminava per le strade di New York con i genitori Ethan Hawke e Uma Thurman. La cerimonia si è svolta in modo discreto, ma le immagini mostrano l’attrice in abito bianco sorridente, circondata dalla famiglia. La notizia ha stupito molti fan, che non si aspettavano un matrimonio così intimo in una giornata così speciale.

(Adnkronos) – Maya Hawke si è sposata nel giorno di San Valentino. A riportare la notizia i siti americani, con tanto di foto dell'attrice, 27 anni, in abito bianco per le strade di New York insieme al padre Ethan Hawke e alla madre Uma Thurman. Alle nozze quasi tutto il cast di 'Stranger Things'. Maya Hawke ha scelto il giorno più romantico dell'anno per pronunciare il suo sì. La protagonista di Stranger Things si è sposata il 14 febbraio 2026 con il musicista Christian Lee Hutson in una cerimonia segreta a New York. La splendida sposa è stata accompagnata all'altare dal padre Ethan Hawke, mentre Uma Thurman osservava emozionata.