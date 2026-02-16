Maxi voragine in strada | carri di Carnevale ' slittati' | FOTO

Una grande voragine si è formata in Viale Margherita a Mondragone, causando la cancellazione della sfilata dei carri di Carnevale prevista per il fine settimana. La strada si è improvvisamente aperta sotto il peso dei veicoli, lasciando i carri fermi e creando disagi tra i passanti. La voragine si estende su diversi metri e ha costretto le autorità a bloccare il traffico nella zona.

Si è aperta un'enorme voragine in Viale Margherita a Mondragone. La buca non ha consentito la sfilata dei carri di Carnevale in programma per il week end. Il cedimento strutturale si è verificato poco dopo i lavori di asfaltatura posti in essere qualche giorno prima. Il ‘danno’ al manto stradale è stato tempestivamente segnalato e l'area è stata transennata. La circolazione però risulta ancora ‘a singhiozzo’ per via del restringimento della carreggiata su una delle arterie principali della città. Non sono mancate le proteste dei cittadini, “E se capitava durante la sfilata dei carri coni bambini? Dove ce lo andavamo a piangere?”, “Con una strada appena riasfaltata capitano queste cose? E' uno scandalo”.🔗 Leggi su Casertanews.it

La prima domenica del Carnevale di Cento si è conclusa con grande fermento.

A Ronciglione il Carnevale si fa sentire forte e chiaro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.