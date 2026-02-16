Maxi sequestro di maschere e gadget di Carnevale tra Napoli e provincia
La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 500mila maschere e gadget di Carnevale tra Napoli e provincia, perché considerati pericolosi per i bambini. Questi articoli, venduti nei mercatini e nelle bancarelle, non rispettavano le norme di sicurezza. Alcuni prodotti avevano parti taglienti o materiali tossici, ma erano comunque pronti per essere venduti ai più piccoli.
Tempo di lettura: < 1 minuto Oltre 500mila articoli di Carnevale ritenuti non sicuri e ciononostante destinati ai bambini sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza tra Napoli e provincia. Le fiamme gialle hanno segnalato 35 persone alla Camera di Commercio (per violazioni al Codice del Consumo) e denunciato altre 19 per i reati di contraffazione, frode in commercio e ricettazione. Si tratta di maschere, cravatte, guanti, palline, decorazioni, stelle filanti, brillantini, addobbi, gadget per la festività e mazze in plastica, nonché parrucche e prodotti per la cura della persona del valore di decine di migliaia di euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Pikachu e Hello Kitty falsi per Carnevale, maxi sequestro a Roma: bigiotteria e gadget pericolosi
A Roma, la polizia ha sequestrato oltre un milione di gadget e bigiotteria con i personaggi di Pikachu e Hello Kitty falsi.
Maschere e trucchi di Carnevale tossici per i bambini. Maxi sequestro in via dell'Omo
Recenti controlli delle forze dell’ordine hanno portato al sequestro di maschere e trucchi di Carnevale tossici destinati ai bambini.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
