Mauro Gioacchini il ricordo dell' imprenditore morto al lago di Bolsena | Mancherà il tuo sorriso

Mauro Gioacchini è morto al lago di Bolsena, probabilmente a causa di un incidente mentre lavorava in barca. La notizia ha fatto il giro della provincia di Viterbo, lasciando sgomenti amici e conoscenti. Gioacchini, 66 anni, era conosciuto come un imprenditore attivo e apprezzato nelle comunità di Grottaforte e San Lorenzo Nuovo, i suoi paesi di origine. La sua scomparsa ha portato tristezza tra chi lo aveva incontrato nel suo quotidiano.

Il 66enne, disperso, è stato trovato senza vita dopo ore di ricerche. Il 17 febbraio i funerali La morte di Mauro Gioacchini ha scosso tutta la provincia di Viterbo. A partire da grotte di Castro, dove viveva, e San Lorenzo Nuovo, di cui era originario l'imprenditore 66enne ritrovato morto al lago di Bolsena dopo ore di ricerche. Era conosciuto e apprezzato per la sua attività nel settore dell'edilizia stradale. I funerali sono stati fissati per martedì 17 febbraio alle 15, nella basilica di Maria Santissima del suffragio e San Giovanni Battista a grotte di Castro. Tra i ricordi più toccanti ci sono quelli degli amici di una vita, che stanno affidando alla memoria parole semplici ma cariche di dolore: “Il tuo sorriso ci mancherà”.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Mauro Gioacchini, ritrovato morto l'imprenditore disperso al lago di Bolsena Mauro Gioacchini, imprenditore di 66 anni di Grotte di Castro, è stato trovato morto al Lago di Bolsena dopo essere scomparso sabato scorso. Mauro Gioacchini, l'imprenditore disperso al lago di Bolsena: era uscito in canoa Mauro Gioacchini, imprenditore scomparso al lago di Bolsena, è sparito dopo aver usato una canoa e non essere più tornato a riva. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mauro Gioacchini, il ricordo dell'imprenditore morto al lago di Bolsena: Mancherà il tuo sorriso; Bolsena. Ritrovato senza vita Mauro Gioacchini.; Mauro Gioacchini trovato morto nel lago di Bolsena: era uscito in canoa con il maltempo; Il ricordo di Mauro nel suo sorriso che regalava a tutti. Ritrovato morto Mauro Gioacchini, scomparso sul lago di BolsenaNewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – Ritrovato morto Mauro Gioacchino, il 66enne di Grotte di Castro ma residente a San Lorenzo Nuovo, scomparso venerdì sera dopo essere uscito in canoa sulle acque lacuali ... newtuscia.it Chi è Mauro Gioacchini, l’imprenditore disperso sul lago di Bolsena: età, lavoro, cos’è successoUscire in canoa in una giornata di sole, su un lago che conosci da sempre, sembra una di quelle abitudini che non danno pensieri. Invece da ore, ormai da giorni, il nome di Mauro Gioacchini è legato a ... alphabetcity.it Ultim'ora: ritrovato morto Mauro Gioacchini facebook Mauro Gioacchini trovato morto nel Lago di Bolsena, era disperso in canoa x.com