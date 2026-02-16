Maurizi | L’abbiamo sbloccata presto Siamo partiti forte

Agenore Maurizi ha detto che la sua squadra ha iniziato subito con energia perché sapeva che il Chieti è in ripresa e può mettere in difficoltà chiunque. La partita si è decisa in fretta, e i giocatori hanno mostrato di essere pronti fin dall’inizio. Il Chieti, dopo aver pareggiato con L’Aquila e Notaresco, ora può puntare alla salvezza grazie a una squadra con buoni giocatori e una buona organizzazione tecnica.

"Sapevamo che il Chieti è una squadra, in ripresa, sono già diverse partite che affronta in un determinato modo, ha pareggiato con L’Aquila e Notaresco e oggi può dire di avere una struttura tecnica per cui potrà giocarsi la salvezza, con alcuni buonissimi giocatori – attacca così Agenore Maurizi l’analisi della vittoria e della prestazione –. E’ vero che anche oggi l’abbiamo sbloccata presto, ma con il Castelfidardo invece avevamo fatto più fatica. Stavolta siamo partiti forte, come a San Marino e a Recanati, ma poi abbiamo fatto un calcio di altissimo livello per i primi 25 minuti, li abbiamo chiusi nella loro area, ma alla prima ripartenza abbiamo subito il gol e questa è una cosa di cui dovremo parlare, anche perché poco dopo c’è stato un altro episodio su cui il nostro portiere ha fatto una grande parata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maurizi: "L’abbiamo sbloccata presto. Siamo partiti forte" Maurizi: "Siamo stati bravi e anche fortunati". Pagliari: "Sembra assurdo ma abbiamo fatto bene" L’Ancona rompe il tabù dello Stadio Tubaldi, dove negli ultimi anni aveva raccolto poche soddisfazioni. Softball, Craig Montvidas: “Siamo partiti col piede giusto. Per i Mondiali? Abbiamo il girone più difficile” L’Italsoftball si prepara al percorso verso i Mondiali del 2026, dopo aver conquistato il titolo europeo nel 2025. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Abbiamo incontrato Maurizio Pugliese, Presidente dell’Ordine degli Architetti, per discutere delle osservazioni presentate dall’Ordine: ecco quali sono le criticità sollevate e le soluzioni proposte - facebook.com facebook A #Napoli con Martusciello, Silvestro, Ferrante, Librandi e i nostri dirigenti abbiamo ascoltato gli amministratori e i giovani di @forza_italia per festeggiare insieme un San Valentino che ci vede tutti innamorati della #Campania! x.com