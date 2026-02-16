Maturità 2026 il docente di Matematica può proporre domande di Fisica? Quello di Italiano domande di Storia? No motivo di ricorso Ecco perché

Il docente di Matematica non può proporre domande di Fisica durante l'esame di maturità 2026, e questa decisione nasce dal fatto che le materie devono rimanere distinte. Durante il convegno a Palazzo San Macuto, promosso dal Dipartimento Istruzione di Fratelli d’Italia, alcuni insegnanti hanno chiesto chiarimenti sui limiti delle competenze. In particolare, è stato sottolineato che mescolare domande di discipline diverse può portare a ricorsi e contestazioni.

Nell'ambito del convegno a Palazzo San Macuto “Verso una nuova maturità - Confronto sulla riforma dell’esame di Stato”, promosso dal Dipartimento Istruzione di Fratelli d’Italia ampio spazio è stato dato ai quesiti posti dai docenti intervenuti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Nuova Maturità 2026, se il commissario di Italiano interroga anche in Storia e quello di Matematica in Fisica, le materie da 4 diventano 6? Maturità 2026: domande candidati esterni entro il 12 dicembre. Dal 15 domande tardive I candidati esterni interessati a partecipare alla Maturità 2026 devono presentare la domanda entro il 12 dicembre 2025 tramite la piattaforma online del Ministero dell’Istruzione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Maturità 2026, decreto: cosa cambia per i docenti? Compensi commissari fermi al 2007; Maturità 2026: Consigli di classe devono riunirsi per ratificare nomina commissari interni? Il docente può rinunciare all'incarico?; Maturità 2026 orale: domande che i commissari esterni non possono farti, guida rapida; Maturità 2026: tutte le novità su materie, presidenti e commissari esterni. Maturità 2026: Consigli di classe devono riunirsi per ratificare nomina commissari interni? Il docente può rinunciare all’incarico?Maturità 2026: la corsa in avanti di alcune scuole ci porta ad alcune riflessioni sulla nomina delle commissioni. Si consideri che la procedura dell'Esame di Maturità quest'anno è nuova e ancora non c ... orizzontescuola.it Maturità 2026, il Consiglio di classe deve elaborare il documento del quindici maggioCome ormai è stato ampiamente già detto, con il decreto legge 127/2025 si è cambiata denominazione agli esami di Stato del II ciclo di istruzione. Da quest’anno scolatico, 2025/2026, torna a chiamarsi ... tecnicadellascuola.it Buonasera, il voto di Scienze Motorie (nel triennio della Scuola Superiore)influisce sulla media e sui crediti per la maturità COMMENTI DISATTIVATI Grazie all'unico docente, Michele Erba, che ha risposto in modo educato e sensato! - facebook.com facebook