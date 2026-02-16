Maturità 2026 il docente di Matematica può proporre domande di Fisica? Quello di Italiano domande di Storia? No motivo di ricorso Ecco perché

Da orizzontescuola.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il docente di Matematica non può proporre domande di Fisica durante l'esame di maturità 2026, e questa decisione nasce dal fatto che le materie devono rimanere distinte. Durante il convegno a Palazzo San Macuto, promosso dal Dipartimento Istruzione di Fratelli d’Italia, alcuni insegnanti hanno chiesto chiarimenti sui limiti delle competenze. In particolare, è stato sottolineato che mescolare domande di discipline diverse può portare a ricorsi e contestazioni.

Nell'ambito del convegno a Palazzo San Macuto “Verso una nuova maturità - Confronto sulla riforma dell’esame di Stato”, promosso dal Dipartimento Istruzione di Fratelli d’Italia ampio spazio è stato dato ai quesiti posti dai docenti intervenuti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Nuova Maturità 2026, se il commissario di Italiano interroga anche in Storia e quello di Matematica in Fisica, le materie da 4 diventano 6?

Maturità 2026: domande candidati esterni entro il 12 dicembre. Dal 15 domande tardive

I candidati esterni interessati a partecipare alla Maturità 2026 devono presentare la domanda entro il 12 dicembre 2025 tramite la piattaforma online del Ministero dell’Istruzione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Maturità 2026, decreto: cosa cambia per i docenti? Compensi commissari fermi al 2007; Maturità 2026: Consigli di classe devono riunirsi per ratificare nomina commissari interni? Il docente può rinunciare all'incarico?; Maturità 2026 orale: domande che i commissari esterni non possono farti, guida rapida; Maturità 2026: tutte le novità su materie, presidenti e commissari esterni.

Maturità 2026: Consigli di classe devono riunirsi per ratificare nomina commissari interni? Il docente può rinunciare all’incarico?Maturità 2026: la corsa in avanti di alcune scuole ci porta ad alcune riflessioni sulla nomina delle commissioni. Si consideri che la procedura dell'Esame di Maturità quest'anno è nuova e ancora non c ... orizzontescuola.it

Maturità 2026, il Consiglio di classe deve elaborare il documento del quindici maggioCome ormai è stato ampiamente già detto, con il decreto legge 127/2025 si è cambiata denominazione agli esami di Stato del II ciclo di istruzione. Da quest’anno scolatico, 2025/2026, torna a chiamarsi ... tecnicadellascuola.it