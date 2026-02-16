Mattarella visita La Stampa a Torino | giornali pilastri democrazia

Il presidente Sergio Mattarella si è recato a Torino per il centenario di Piero Gobetti e ha visitato la redazione de La Stampa, portando con sé un messaggio di solidarietà dopo l’attacco subito a fine novembre. Durante l’incontro, ha espresso il suo sostegno al giornale, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il ruolo della stampa come pilastro della democrazia. Il presidente ha anche lasciato un messaggio di auguri ai dipendenti, riconoscendo il valore del lavoro giornalistico in un momento difficile.

Roma, 16 feb. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Torino per il centenario di Piero Gobetti ha fatto visita alla redazione della Stampa: "Un gesto di solidarietà per quanto accaduto a fine novembre ma anche per manifestare apprezzamento per il giornale e auguri. I giornali sono pilastri per la democrazia. Mi raccomando", ha detto il capo dello Stato. "Questa visita è per noi fondamentale – ha risposto il direttore Andrea Malaguti – cerchiamo di conservarla" la democrazia (ndr).