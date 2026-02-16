Mattarella | I giornali sono i pilastri della democrazia – Il video

Da open.online 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Presidente Mattarella ha dichiarato che i giornali rappresentano i pilastri della democrazia, durante una visita alla sede de La Stampa a Torino il 16 febbraio 2026. La sua affermazione si è basata sull’importanza di un’informazione libera e indipendente per mantenere il sistema democratico forte. Nella giornata, ha anche incontrato i giornalisti e visitato gli uffici della redazione, toccando con mano il ruolo fondamentale della stampa nel panorama italiano.

Di Pietro passa Gratteri ai raggi X, la sparata sul referendum e le polemiche: «Vi spiego perché lo fa. E perché ormai non ha più vergogna» Sondaggi referendum, risultato in bilico. E Meloni è pronta a scendere in campo Gratteri contro tutti, la sua verità sul referendum: «Chi vota Sì è massone? Mai detto, ecco cosa penso veramente» Il referendum spacca pure gli avvocati, la rivolta contro il presidente Francesco Greco: «Basta fare campagna per il Sì a nome di tutti» .🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Mattarella visita La Stampa a Torino: giornali pilastri democrazia

Il presidente Sergio Mattarella si è recato a Torino per il centenario di Piero Gobetti e ha visitato la redazione de La Stampa, portando con sé un messaggio di solidarietà dopo l’attacco subito a fine novembre.

Assalto a ‘La Stampa’, Mattarella: “Giornali sono il pilastro della democrazia”

Il presidente Sergio Mattarella ha espresso solidarietà a ‘La Stampa’ dopo l’assalto subito a fine novembre, evidenziando il ruolo fondamentale dei giornali nella democrazia.

Il Presidente Mattarella all'inaugurazione di Casa Italia

Video Il Presidente Mattarella all'inaugurazione di Casa Italia
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Mattarella a Torino celebra Gobetti, poi la visita alla Stampa: Giornali pilastro della democrazia; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 febbraio: la rassegna stampa; Mattarella I giornali un pilastro della democrazia; Mattarella a La Stampa: Giornali pilastri della democrazia.

mattarella i giornali sonoMattarella: I giornali sono i pilastri della democrazia(Agenzia Vista) Torino, 16 febbraio 2026 I giornali sono i pilastri della democrazia così il Presidente Mattarella al termine della sua visita alla sede de La Stampa a Torino. Fonte: Agenzia Vista / ... la7.it

mattarella i giornali sonoMattarella: giornali pilastro democraziaIl Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Torino, dopo le celebrazioni per Centenario della morte di Piero Gobetti al Teatro Carignano, si è recato nella sede del quotidiano La St ... rainews.it