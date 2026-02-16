Mattarella | I giornali sono i pilastri della democrazia – Il video
Il Presidente Mattarella ha dichiarato che i giornali rappresentano i pilastri della democrazia, durante una visita alla sede de La Stampa a Torino il 16 febbraio 2026. La sua affermazione si è basata sull’importanza di un’informazione libera e indipendente per mantenere il sistema democratico forte. Nella giornata, ha anche incontrato i giornalisti e visitato gli uffici della redazione, toccando con mano il ruolo fondamentale della stampa nel panorama italiano.
Il presidente Sergio Mattarella si è recato a Torino per il centenario di Piero Gobetti e ha visitato la redazione de La Stampa, portando con sé un messaggio di solidarietà dopo l’attacco subito a fine novembre.
Il presidente Sergio Mattarella ha espresso solidarietà a ‘La Stampa’ dopo l’assalto subito a fine novembre, evidenziando il ruolo fondamentale dei giornali nella democrazia.
