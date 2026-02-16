Mattarella | Fondamentale il contributo delle Isole per l' Italia – Il video

Il presidente Mattarella ha visitato Nuoro e ha sottolineato quanto le isole siano essenziali per il nostro Paese. Durante il suo discorso, ha evidenziato il ruolo importante che le comunità isolane svolgono nell’economia e nella cultura italiana. Prima di lasciare la Sardegna, ha ringraziato la città per il contributo che dà all’Italia, sottolineando come le tradizioni e le risorse delle isole rafforzino l’intera nazione.

(Agenzia Vista) Nuoro, 14 febbraio 2026 "Prima di tornare nel continente, come diciamo noi tutti isolani, non potevo non esprimere con grande calore, con grande convinzione, l’apprezzamento per quanto fornisce questa città, questa Regione, al nostro Paese. È un momento importante nella vita del mondo, non sempre chiaro, non sempre ordinato, ma il contributo che le nostre Regioni forniscono alla vita nazionale è un contributo indispensabile per affrontare tutti i problemi e le emergenze che si presentano" così il Presidente Mattarella, intervenendo alla celebrazione del centenario del premio Nobel a Grazia Deledda a Nuoro.🔗 Leggi su Open.online Mattarella a Stati Generali Natalità: Dai migranti contributo prezioso alla nostra società – Il video Standing ovation per Mattarella all'Assemblea Nazionale delle Province d’Italia a Lecce – Il video Immergiti nell'Italia: il video introduttivo all'Italia Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mattarella: Fondamentale il contributo delle Isole per l'Italia; Il Presidente Mattarella a Nuoro per il centenario del Premio Nobel a Grazia Deledda; Chiuso il tratto della A1 tra Magliano Sabina e Orte; Distrutta a bastonate la fontana di Paternesi: marocchino arrestato a Civita. Mattarella: Fondamentale il contributo delle Isole per l'Italia(Agenzia Vista) Nuoro, 14 febbraio 2026 Prima di tornare nel continente, come diciamo noi tutti isolani, non potevo non esprimere con grande calore, con grande convinzione, l’apprezzamento per quanto ... quotidiano.net Sardegna: Mattarella, 'contributo indispensabile a vita nazionale'Nuoro, 14 feb. (Adnkronos) - Prima di tornare nel continente, come diciamo noi tutti isolani, non potevo non esprimere con grande calore, con grande convinzione, l'apprezzamento per quanto fornisce q ... iltempo.it J-Ax «Per Mattarella mi sono tolto il cappello, non lo avrei fatto per nessun altro» Cari amanti del Festival, questa giornata é stata di fondamentale importanza per i Big. Ma anche per tutti noi. Grazie a Carlo e all’organizzazione il Festival é arrivato più in alto - facebook.com facebook