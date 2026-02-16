Mattarella a Torino | l’omaggio a Gobetti intellettuale antifascista che ispirò una terza via politica italiana

Il Presidente Sergio Mattarella visita Torino per ricordare Piero Gobetti, intellettuale antifascista ucciso 100 anni fa, lasciando un messaggio sulla libertà di pensiero. Durante la cerimonia, ha deposto una corona di fiori davanti alla tomba di Gobetti, sottolineando l'importanza di preservare i valori democratici. Questa visita si inserisce nelle celebrazioni ufficiali del centenario della morte dello scrittore e giornalista torinese.

Mattarella a Torino per il centenario di Piero Gobetti: un omaggio alla libertà. Il Presidente Sergio Mattarella è oggi a Torino per commemorare il centenario della scomparsa di Piero Gobetti, figura centrale dell’antifascismo italiano. La cerimonia al Teatro Carignano, che include l’annullo di un francobollo commemorativo e l’illuminazione della Mole Antonelliana, celebra un intellettuale coraggioso la cui breve vita è stata segnata dall’impegno civile e dalla lotta per la democrazia. La visita del Capo dello Stato giunge a distanza di poche settimane dalla sua partecipazione a un evento dell’Ufficio Pio, sottolineando l’attenzione per le iniziative che valorizzano il patrimonio culturale e civile del Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

