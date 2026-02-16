Match e segmenti annunciati per Raw a Memphis

A Memphis, il pubblico assisterà a un evento di wrestling con match e segmenti già annunciati per Raw, dove si decideranno le qualificazioni all’Elimination Chamber. La serata promette spettacolo con incontri intensi e momenti di tensione sul ring, mentre i wrestler si preparano a mostrare le proprie abilità in vista delle prossime sfide.

Una nuova serata di wrestling arriva in scena a Memphis, offrendo una cornice dinamica in cui si intrecciano qualificazioni all’Elimination Chamber e la presenza di volti di rilievo. L’evento si svolge al FedExForum, protagonisti in scena preparano il terreno al prossimo grande show di WWE con incontri mirati e promesse di sviluppo narrativo. La giornata prevede due incontri di qualificazione all’Elimination Chamber, entrambi destinati a definire i contendenti per i piatti principali del pay-per-view. Durante la serata è prevista la presenza di AJ Lee, confermata come ospite speciale dell’evento.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Questa notte, la WWE torna in scena con una nuova puntata di Raw.

Questa settimana la WWE si prepara a due grandi appuntamenti.

