Massimiliano Cattani nominato chief commercial officer di Angelini Technologies – Fameccanica

Massimiliano Cattani è stato nominato nuovo chief commercial officer di Angelini Technologies – Fameccanica, perché l’azienda ha deciso di rafforzare il team commerciale dopo aver ottenuto un importante contratto con un cliente internazionale. La scelta mira a migliorare la strategia di vendita e a espandere la presenza in mercati emergenti, portando con sé decenni di esperienza nel settore. La società con sede a San Giovanni Teatino punta così a consolidare la propria posizione nel settore delle soluzioni tecnologiche per la logistica e la produzione.

Ha maturato un’esperienza ultraventennale nel settore, iniziando il suo percorso professionale nel 1999 presso General Electric, nella divisione Plastics, lavorando successivamente in Sidel Group (parte di Tetra Laval) e poi ad Honeywell. Dal 2023 è vice presidente Global sales della divisione Food & healthcare technologies di Gea Group. “L’introduzione della figura del cco - sottolinea l'azienda in una nota - ha l’obiettivo di ottimizzare la gestione integrata dei rapporti con i clienti, consolidando le relazioni esistenti e creando nuove opportunità di sviluppo commerciale. Questa scelta strategica punta a garantire coerenza ed efficacia nelle iniziative di mercato, assicurando un’implementazione armonica e allineata delle strategie aziendali”.🔗 Leggi su Chietitoday.it Forzenigo nominato chief operating officer di Angelini Technologies – Fameccanica Andrea Forzenigo è stato nominato nuovo chief operating officer di Angelini Technologies – Fameccanica, l’azienda di Angelini Industries che si occupa di soluzioni tecnologiche per la logistica, la produzione di beni di largo consumo e batterie. Sammontana, Mattia Tipaldi nuovo Chief Commercial Officer Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Angelini Technologies - Fameccanica nomina Massimiliano Cattani COOAngelini Technologies – Fameccanica, azienda del gruppo Angelini Industries, annuncia che Massimiliano Cattani è stato nominato Chief ... teleborsa.it Massimiliano Cattani nuovo Cco di Angelini Technologies – FameccanicaIl manager, oltre vent’anni di esperienza in gruppi internazionali come GE, Honeywell e Gea Group, avrà il compito di oortare un approccio strutturato alle strategie di mercato ... businesspeople.it