Massie il ribelle Gop che sfida Trump sui file Epstein | Bloccati per proteggere israele e gli amici del presidente

Thomas Massie, deputato del Kentucky, ha accusato i suoi colleghi repubblicani di aver bloccato le indagini sui documenti Epstein per proteggere Israele e gli amici di Trump. Durante un'intervista, ha spiegato che le decisioni di bloccare i fascicoli sono motivate da interessi politici e di potere, più che dalla verità. Massie ha anche detto che alcuni membri del partito sono più interessati a tutelare le proprie alleanze che a fare chiarezza sui fatti. La sua posizione mette in discussione le scelte ufficiali e accende il dibattito sulla trasparenza.

Nel Partito Repubblicano di Donald Trump, Thomas Massie è da tempo la voce fuori dal coro. Il deputato del Kentucky, ingegnere e libertario convinto, ha costruito la sua carriera su un principio semplice: fedeltà alla Costituzione, non ai leader. Oggi, con le sue ultime dichiarazioni sui file Epstein, è diventato uno degli avversari più scomodi per l'amministrazione Trump. In un'intervista rilasciata alla stampa americana, ripresa da Middle East Eye e diffusa sui social, Massie ha affermato senza giri di parole che i documenti su Jeffrey Epstein – il finanziere pedofilo morto in carcere nel 2019 per un apparente suicidio – vengono trattenuti per due motivi principali: i suoi stretti legami con i servizi segreti israeliani e americani, e l'implicazione di potenti miliardari e donatori vicini a Trump.