Massafra arrestato presunto compagno violento

A Massafra, ieri pomeriggio, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 29 anni dopo averlo trovato mentre aggrediva la sua compagna in strada. La donna aveva chiamato le forze dell’ordine, spiegando di essere in pericolo. Quando i militari sono intervenuti, il 29enne ha opposto resistenza e ha tentato di scappare, ferendo un carabiniere nel tentativo di fuga.

Tarantini Time Quotidiano Nel pomeriggio di ieri, a Massafra, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un 29enne del posto, presunto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, nonché di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'intervento si inserisce nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla violenza domestica e di genere previste dal protocollo operativo del cosiddetto "Codice Rosso", che assicura tempestività nelle procedure di tutela delle vittime vulnerabili e nell'immediata attivazione dell'Autorità Giudiziaria.