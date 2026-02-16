Massa conquista il derby battendo l’Audax Carrara con un punteggio di 82-70. La squadra di casa fatica a trovare ritmo fin dall’inizio, lasciando spazio alla determinazione degli ospiti. Durante il terzo quarto, Massa aumenta la pressione e prende il comando, grazie a una buona prestazione di Pasquini e Ferla. Gli spettatori presenti allo stadio assistono a una partita intensa, con il pubblico che si anima solo nel finale.

audax carrara 70 pallacanestro massa 82 AUDAX: Fazzi 3, Poggi 12, Pasquini 17, Francavilla, Peselli 2, Ferla 8, Alibani M., Leovino 16, Alibani A., Melegari 12. All. Gallerini. PALL. MASSA: Cocconi, Ricciardi 5, Tonarelli, Raffaelli 12, Santacroce, Buffoni 7, Giananti 11, Brizzi 8, Torre 12, Cangeri 2, Bombardi 2, Tealdi 23. All. Pedrini. CARRARA – La Pallacanestro Massa vince anche il derby di ritorno, valido per ultima giornata della prima fase della divisione regionale 3, girone C, davanti ad una tribuna delle grandi occasioni e giocata con intensità e agonismo. Biancorossi sempre davanti e più concreti, con la mano più calda soprattutto dall’arco dei 6,75, mentre i gialloazzurri commettono troppi errori, al tiro e nei passaggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Massa prende il derby. L’Audax timida soccombe in casa

Nel campionato di Divisione regionale 3, Massa si impone nel derby contro Audax Cararra

