Massa prende il derby L’Audax timida soccombe in casa
Massa conquista il derby battendo l’Audax Carrara con un punteggio di 82-70. La squadra di casa fatica a trovare ritmo fin dall’inizio, lasciando spazio alla determinazione degli ospiti. Durante il terzo quarto, Massa aumenta la pressione e prende il comando, grazie a una buona prestazione di Pasquini e Ferla. Gli spettatori presenti allo stadio assistono a una partita intensa, con il pubblico che si anima solo nel finale.
audax carrara 70 pallacanestro massa 82 AUDAX: Fazzi 3, Poggi 12, Pasquini 17, Francavilla, Peselli 2, Ferla 8, Alibani M., Leovino 16, Alibani A., Melegari 12. All. Gallerini. PALL. MASSA: Cocconi, Ricciardi 5, Tonarelli, Raffaelli 12, Santacroce, Buffoni 7, Giananti 11, Brizzi 8, Torre 12, Cangeri 2, Bombardi 2, Tealdi 23. All. Pedrini. CARRARA – La Pallacanestro Massa vince anche il derby di ritorno, valido per ultima giornata della prima fase della divisione regionale 3, girone C, davanti ad una tribuna delle grandi occasioni e giocata con intensità e agonismo. Biancorossi sempre davanti e più concreti, con la mano più calda soprattutto dall’arco dei 6,75, mentre i gialloazzurri commettono troppi errori, al tiro e nei passaggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Basket Nel campionato di Divisione regionale 3. Massa fa suo il derby contro l’Audax. Giananti top scorer con 19 punti
Nel campionato di Divisione regionale 3, Massa si impone nel derby contro Audax Cararra con un punteggio di 91-67.
Doppio Vitale e D'Orazio, il Cerignola vince un altro derby: il Foggia soccombe allo 'Zac'
#Doppio-Vitale-e-D'Orazio || Il Cerignola conquista un’altra vittoria nel derby contro il Foggia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
#GenoaNapoli | subito calcio di rigore dopo 11 secondi: dopo un retropassaggio errato #Vitinha prende la retroguardia partenopea sul tempo e viene sgambettato da #Meret in uscita in area di rigore ( DAZN). Vitinha trascina sicuramente la gamba sinistra, x.com