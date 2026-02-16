Martedì grasso ColorCoriandolo chiude il Carnevale in piazza tra acrobazie e bolle giganti

Martedì 17 febbraio, ColorCoriandolo ha concluso il Carnevale a Rimini, portando in piazza acrobazie spettacolari e bolle giganti, attirando centinaia di famiglie. Quest’anno, la manifestazione ha registrato un incremento di partecipanti rispetto alle edizioni precedenti, grazie anche alle iniziative speciali organizzate nel pomeriggio.

Martedì 17 febbraio, la città di Rimini saluta il Carnevale con ColorCoriandolo, manifestazione giunta quest'anno alla ventiquattresima edizione. Un viaggio magico tra arti antiche e contemporanee con spettacoli internazionali di giocoleria, acrobazie e musica, e una riscoperta delle tradizioni con le immancabili maschere, i coriandoli, le stelle filanti. Tra i numeri in programma, acrobazie “senza gravità”, spettacoli con bolle giganti e una scenografica tempesta di bolle di sapone. Dalle 15 alle 18, Piazza Cavour si trasforma dunque in un palcoscenico a cielo aperto, ospitando artisti provenienti da Italia, Argentina, Cile e Francia.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Monza si anima con il Carnevale, che porta in città spettacoli colorati e divertenti a causa delle numerose iniziative in programma.

Terracina si prepara a tornare in piazza per il Carnevale.

