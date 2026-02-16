Martedì grasso ColorCoriandolo chiude il Carnevale in piazza tra acrobazie e bolle giganti
Martedì 17 febbraio, ColorCoriandolo ha concluso il Carnevale a Rimini, portando in piazza acrobazie spettacolari e bolle giganti, attirando centinaia di famiglie. Quest’anno, la manifestazione ha registrato un incremento di partecipanti rispetto alle edizioni precedenti, grazie anche alle iniziative speciali organizzate nel pomeriggio.
Martedì 17 febbraio, la città di Rimini saluta il Carnevale con ColorCoriandolo, manifestazione giunta quest'anno alla ventiquattresima edizione. Un viaggio magico tra arti antiche e contemporanee con spettacoli internazionali di giocoleria, acrobazie e musica, e una riscoperta delle tradizioni con le immancabili maschere, i coriandoli, le stelle filanti. Tra i numeri in programma, acrobazie “senza gravità”, spettacoli con bolle giganti e una scenografica tempesta di bolle di sapone. Dalle 15 alle 18, Piazza Cavour si trasforma dunque in un palcoscenico a cielo aperto, ospitando artisti provenienti da Italia, Argentina, Cile e Francia.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Un Carnevale tra sogni e meraviglie. Dai trampolieri alle bolle giganti
Monza si anima con il Carnevale, che porta in città spettacoli colorati e divertenti a causa delle numerose iniziative in programma.
Carnevale a Terracina: festa a Borgo Hermada e in piazza Mazzini per il martedì grasso
Terracina si prepara a tornare in piazza per il Carnevale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Rimini, dalla colazione al Grand Hotel a ColorCoriandolo: tutti gli eventi di San Valentino e Carnevale.
Martedì grasso 17 febbraio: scuole chiuse, vacanze e ordinanzeTra calendari regionali e ordinanze locali, ecco dove domani le lezioni si fermano, dove si esce prima e dove invece si va regolarmente in classe per il Carnevale ... skuola.net
Carnevale non finisce col Martedì Grasso: eventi fino al 1° marzo 2026Martedì Grasso è domani, ma il Carnevale continua: Milano Ambrosiano, Viareggio, Sciacca e Cento. Date, dritte family e checklist last minute. nostrofiglio.it
Domani sarà martedì grasso e non può mancare la regina del Carnevale...la LASAGNA ALLA NAPOLETANA La ricetta la trovate qui https://blog.giallozafferano.it/cuciniamoemangiamo/ricetta-lasagna-alla-napoletana/ - facebook.com facebook