Martedì grasso ColorCoriandolo chiude il Carnevale in piazza tra acrobazie e bolle giganti

Martedì 17 febbraio, ColorCoriandolo ha concluso il Carnevale a Rimini, dopo aver attirato centinaia di bambini e famiglie con acrobazie spettacolari e bolle giganti. La manifestazione, arrivata alla sua ventiquattresima edizione, ha portato in piazza un’atmosfera colorata e divertente, coinvolgendo il pubblico con spettacoli dal vivo e momenti di gioco. Tra le strade della città, i partecipanti hanno assistito a esibizioni di artisti circensi e hanno potuto creare le proprie bolle di sapone giganti, sorprendendo grandi e piccini.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Martedì 17 febbraio, la città di Rimini saluta il Carnevale con ColorCoriandolo, manifestazione giunta quest'anno alla ventiquattresima edizione. Un viaggio magico tra arti antiche e contemporanee con spettacoli internazionali di giocoleria, acrobazie e musica, e una riscoperta delle tradizioni con le immancabili maschere, i coriandoli, le stelle filanti. Tra i numeri in programma, acrobazie “senza gravità”, spettacoli con bolle giganti e una scenografica tempesta di bolle di sapone.🔗 Leggi su Riminitoday.it Un Carnevale tra sogni e meraviglie. Dai trampolieri alle bolle giganti Monza si anima con il Carnevale, che porta in città spettacoli colorati e divertenti a causa delle numerose iniziative in programma. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Martedì grasso, ColorCoriandolo chiude il Carnevale in piazza tra acrobazie e bolle giganti; Gran finale del Carnevale tra bolle e maschere; Rimini, dalla colazione al Grand Hotel a ColorCoriandolo: tutti gli eventi di San Valentino e Carnevale; Rimini: ColorCoriandolo, successo per il Carnevale con artisti internazionali. Martedì grasso 17 febbraio: scuole chiuse, vacanze e ordinanzeTra calendari regionali e ordinanze locali, ecco dove domani le lezioni si fermano, dove si esce prima e dove invece si va regolarmente in classe per il Carnevale ... skuola.net Martedì Grasso 2026: cosa fare a Roma e in provincia il 17 febbraioIl Martedì Grasso, 17 febbraio 2026, segna il gran finale del Carnevale e a Roma e nei comuni della provincia la festa si accende con sfilate, carri ... funweek.it Tradizioni popolari, antiche origini e calendario religioso: perché il martedì grasso è il simbolo degli eccessi prima della Quaresima facebook Martedì Grasso al #TeatroSanCarlo! Il 17 febbraiodalle h.18.30, in occasione della recita di #Falstaff, vi aspettiamo al Salone degli Specchi per un brindisi di #Carnevale. Indossate una maschera, ispirandovi al celebre verso dell’opera di #Verdi: Tutto nel x.com