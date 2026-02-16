Marotta sul nuovo stadio | Col Milan rapporto ottimo la costruzione dell’impianto è un’esigenza Per il 2032 ho una speranza
Marotta, presidente dell’Inter, ha spiegato che il rapporto con il Milan è positivo e che costruire un nuovo stadio è una necessità per entrambe le società. La sua dichiarazione arriva dopo settimane di discussioni sugli investimenti necessari per migliorare gli impianti sportivi a Milano. Marotta ha anche espresso una speranza di realizzare l’opera entro il 2032, sottolineando l’urgenza di avviare i lavori quanto prima.
Dal palco dell'evento "Your Next Milano 2026", il Presidente nerazzurro Beppe Marotta ha dialogato con Paolo Scaroni, ribadendo la centralità di Milano nel panorama sportivo globale. PAROLE – « Lo stadio nuovo è un esigenza che sentivamo di avere, ringraziamo il Sindaco Sala per la determinazione nell'aver raggiunto questo obiettivo ricco di insidie. San Siro è uno stadio iconico. Rappresenta qualcosa di storico e straordinario, ho visto la mia prima partita a San Siro quando avevo 6 anni, dimenticare quelle emozioni è impossibile.
Zanetti e il futuro di San Siro: «Serve uno stadio nuovo, ma restando qui. Sul prossimo impianto ho una speranza precisa»
Javier Zanetti, vice-presidente dell’Inter, ha espresso la sua visione sul futuro di San Siro, sottolineando l’importanza di mantenere lo stadio attuale.
Stadio Roma, consegnato il progetto definitivo: i prossimi passi per la costruzione dell’impianto. Ecco tutti i dettagli
Il progetto definitivo dello Stadio Roma è stato ufficialmente consegnato, segnando un passo importante verso la realizzazione dell’impianto a Pietralata.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
