Marotta sul nuovo stadio | Col Milan rapporto ottimo la costruzione dell’impianto è un’esigenza Per il 2032 ho una speranza

Marotta, presidente dell’Inter, ha spiegato che il rapporto con il Milan è positivo e che costruire un nuovo stadio è una necessità per entrambe le società. La sua dichiarazione arriva dopo settimane di discussioni sugli investimenti necessari per migliorare gli impianti sportivi a Milano. Marotta ha anche espresso una speranza di realizzare l’opera entro il 2032, sottolineando l’urgenza di avviare i lavori quanto prima.

Inter News 24 Marotta, presidente dell’Inter, è tornato a parlare del progetto del nuovo stadio in coabitazione col Milan: le sue dichiarazioni. Dal palco dell’evento “Your Next Milano 2026”, il Presidente nerazzurro Beppe Marotta ha dialogato con Paolo Scaroni, ribadendo la centralità di Milano nel panorama sportivo globale. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Lo stadio nuovo è un esigenza che sentivamo di avere, ringraziamo il Sindaco Sala per la determinazione nell’aver raggiunto questo obiettivo ricco di insidie. San Siro è uno stadio iconico. Rappresenta qualcosa di storico e straordinario, ho visto la mia prima partita a San Siro quando avevo 6 anni, dimenticare quelle emozioni è impossibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

