Marotta non ci sta | Bastoni va giustificato presa di posizione mediatica smisurata La Juve con una simulazione ottenne una…

Beppe Marotta ha criticato aspramente la gestione delle polemiche nate dall’episodio di Bastoni durante il derby d’Italia, accusando la stampa di aver esagerato con le accuse. Dopo aver assistito all’attenzione mediatica troppo forte sulla simulazione del difensore nerazzurro, l’amministratore delegato dell’Inter ha sottolineato come Bastoni debba essere tutelato e non vittima di una gogna mediatica. Marotta ha anche ricordato che la Juventus, in passato, ottenne un rigore grazie a una simulazione simile, mostrando come le decisioni arbitrali possano essere soggettive.
Dopo le tantissime polemiche post Inter-Juventus, con l'espulsione per doppio giallo di Kalulu e con Bastoni messo alla gogna per la sua simulazione, l'amministratore delegato del club nerazzurro, Beppe Marotta, dopo l'assemblea generale in Lega, ha commentato così i fatti del derby d'Italia: "La nostra posizione è semplicissima, abbiamo notato che c'è stata una presa
Marotta ritorna sul caso Bastoni: «C'è stata una gogna mediatica esagerata rispetto a quello che è successo. Nel 2021 la Juve con una simulazione ha ottenuto la qualificazione in Champions»
Marotta ritorna sul caso Bastoni: «C’è stata una gogna mediatica esagerata rispetto a quello che è successo. Nel 2021 la Juve con una simulazione ha ottenuto la qualificazione in Champions e 60 milioni»
