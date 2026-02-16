Dopo le tantissime polemiche post Inter-Juventus, con l’espulsione per doppio giallo di Kalulu e con Bastoni messo alla gogna per la sua simulazione, l’amministratore delegato del club nerazzurro, Beppe Marotta, dopo l’assemblea generale in Lega, ha commentato così i fatti del derby d’Italia: “La nostra posizione è semplicissima, abbiamo notato che c’è stata una presa . L'articolo Marotta non ci sta: “Bastoni va giustificato, presa di posizione mediatica smisurata. La Juve con una simulazione ottenne una.” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Marotta ha commentato il caso Bastoni, sottolineando che l’esagerata copertura mediatica ha distorto i fatti.

Marotta più intelligente di Chivu: Bastoni ha sbagliato. Saviano? Non so chi sia, ci penseranno gli avvocatiLe parole del presidente dell'Inter Beppe Marotta sulle polemiche in Inter-Juve per l'espulsione di Kalulu e la reazione di Bastoni. ilnapolista.it

Marotta durissimo dopo Inter-Juve: tutte le parole di fuoco su Bastoni, Chiellini e SavianoLe dichiarazioni del presidente nerazzurro a margine dell'assemblea di Lega e dopo gli episodi di sabato scorso ... corrieredellosport.it

#Marotta: “ #Bastoni ha fatto un gesto non consono ai principi di lealtà, ma va giustificato. Non è giusta la gogna mediatica” x.com

ULTIM'ORA Il Presidente nerazzurro Marotta stamattina terrà una conferenza stampa prima dell’Assemblea di Lega sul caso Bastoni. - Corriere della Sera - facebook.com facebook