Marotta dimentica Bastoni e parla dello Scudetto del Napoli | Perso dall' Inter anche per un errore arbitrale

Marotta ha criticato la direzione di gara e ha preso di mira il Napoli, attribuendo la vittoria dello Scudetto alla decisione dell'arbitro durante la partita tra Inter e Roma. La sua dichiarazione si è concentrata su un episodio specifico, un calcio di rigore non assegnato alla sua squadra che avrebbe potuto cambiare le sorti del campionato. Marotta ha ricordato che l'errore arbitrale ha contribuito a far perdere lo scudetto all’Inter di un solo punto, sottolineando come anche la gestione delle partite possa influenzare i risultati finali.

"Questa è una classe arbitrale che c'era l'anno scorso, c'era un designatore, noi Inter abbiamo perso lo Scudetto per un punto e in occasione di Inter-Roma fu riconosciuto, a posteriori, un clamoroso calcio di rigore a nostra favore, che avrebbe potuto determinare l'esito finale del campionato, noi ci siamo attenuti a quello che erano le decisioni". Parla così oggi il presidente dell'Inter Beppe Marotta arrivando in Lega Calcio per l'assemblea odierna, dopo le polemiche per la simulazione di Alessandro Bastoni che ha portato all'espulsione del difensore della Juventus Pierre Kalulu nel match vinto ieri dalla capolista.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Marotta ha commentato le accuse sollevate dopo il pareggio tra Inter e Juventus, sottolineando che l’attenzione mediatica troppo forte contro i nerazzurri nasce da una posizione eccessivamente critica.

Bastoni ha segnato il gol decisivo che ha assicurato lo scudetto all’Inter nella Marotta League, suscitando polemiche per il suo comportamento scorretto.

