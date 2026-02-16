Mario Mantovani | Tenuto in cella da innocente Rimborsi? Zero
Il 13 ottobre 2015, le forze dell’ordine si presentano all’alba a casa di Mario Mantovani ad Arconate, accusandolo di aver subito ingiustamente il carcere. Mantovani afferma di essere stato detenuto senza colpe, lasciando intendere che la mancanza di risarcimenti lo abbia ulteriormente colpito. Quel giorno, le immagini mostrano gli agenti che entrano nel suo appartamento, mentre lui si prepara a uscire, visibilmente scosso.
È la mattina del 13 ottobre 2015 quando le forze dell’ordine bussano alla porta di casa di Mario Mantovani, ad Arconate. Non è una visita di cortesia. Gli agenti sono lì per prelevare l’allora vice presidente di Regione Lombardia e portarlo in cella, a San Vittore. Le accuse? Abuso d’ufficio, turbativa d’asta, corruzione e concussione. Mantovani resta in cella per 41 - lunghissimi - giorni e poi è costretto ai domiciliari dal 23 novembre 2015 al 14 aprile 2016. In totale 180 giorni. Condannato in primo grado a 5 anni e 6 mesi, viene assolto in via definitiva in Appello il 14 marzo 2022 (non ci sarà ricorso in Cassazione) con la formula piena de: «Il fatto non sussiste». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In cella da innocente per un anno e mezzo. Lo Stato lo risarcisce con 134mila euro
Un uomo ha trascorso un anno e mezzo in cella innocente, accusato dell’omicidio del professore Cosimo Errico, avvenuto nella cascina didattica di Entratico.
Io dico che sono innocente. Non c’è altra “parola di verità” da confessare. Lettera aperta a Mario Calabresi
Questa mattina si è diffusa una lettera aperta di una persona che si dichiara innocente e chiede di non essere più ascoltata.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Mario Mantovani: Tenuto in cella da innocente. Rimborsi? Zero | Libero Quotidiano.it; Sistema paramafioso: Carlo Nordio fa impazzire la sinistra | Libero Quotidiano.it.
Negato l'indennizzo per ingiusta detenzione a Mario Mantovani. Assolto nel 2022, era stato in carcere 41 giorniL'ex assessore lombardo, arrestato nel 2015 per corruzione, concussione e turbativa d'asta ha subito una detenzione in carcere di 41 giorni ed è stato ai domiciliari per ben 142 giorni ... msn.com
Negato l'indennizzo per ingiusta detenzione a Mantovani. Cassazione: «Atteggiamento menzognero»L'europarlamentare FdI, già assessore regionale, è stato assolto nel 2022 da quattro accuse di concussione, corruzione e turbativa d’asta. Ma l'indennizzo per i giorni in carcere è escluso per «colpa ... msn.com
#MarioMantovani, allora vice presidente della Lombardia, passò 41 giorni a San Vittore. Dopo sette anni, e con una assoluzione piena, il giudice gli ha negato il rimborso per ingiusta detenzione: "Dice che il mio comportamento ha ingannato le toghe..." - facebook.com facebook
Negato l'indennizzo per ingiusta detenzione a Mantovani. Cassazione: «Atteggiamento menzognero» x.com