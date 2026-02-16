Il 13 ottobre 2015, le forze dell’ordine si presentano all’alba a casa di Mario Mantovani ad Arconate, accusandolo di aver subito ingiustamente il carcere. Mantovani afferma di essere stato detenuto senza colpe, lasciando intendere che la mancanza di risarcimenti lo abbia ulteriormente colpito. Quel giorno, le immagini mostrano gli agenti che entrano nel suo appartamento, mentre lui si prepara a uscire, visibilmente scosso.

È la mattina del 13 ottobre 2015 quando le forze dell’ordine bussano alla porta di casa di Mario Mantovani, ad Arconate. Non è una visita di cortesia. Gli agenti sono lì per prelevare l’allora vice presidente di Regione Lombardia e portarlo in cella, a San Vittore. Le accuse? Abuso d’ufficio, turbativa d’asta, corruzione e concussione. Mantovani resta in cella per 41 - lunghissimi - giorni e poi è costretto ai domiciliari dal 23 novembre 2015 al 14 aprile 2016. In totale 180 giorni. Condannato in primo grado a 5 anni e 6 mesi, viene assolto in via definitiva in Appello il 14 marzo 2022 (non ci sarà ricorso in Cassazione) con la formula piena de: «Il fatto non sussiste». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mario Mantovani: "Tenuto in cella da innocente. Rimborsi? Zero"

Un uomo ha trascorso un anno e mezzo in cella innocente, accusato dell’omicidio del professore Cosimo Errico, avvenuto nella cascina didattica di Entratico.

Questa mattina si è diffusa una lettera aperta di una persona che si dichiara innocente e chiede di non essere più ascoltata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.