Mariano Gargiulo raggiunge le 100 presenze con il Sorrento nel 19° turno dell' A2 maschile

Mariano Gargiulo ha festeggiato le sue 100 presenze con il Sorrento durante il 19° turno di Serie A2 maschile, dopo aver contribuito con un punto importante nella vittoria contro una delle squadre più quotate del girone. La sua presenza stabile in squadra da diversi anni ha rappresentato un punto di riferimento per il club e i tifosi. Nel frattempo, la sesta giornata di ritorno si è distinta per le numerose statistiche significative, tra cui tre giocatori che hanno raggiunto i 21 punti.

La sesta giornata di ritorno della Regular Season della Serie A2 Credem Banca presenta una panoramica ricca di spunti statistici, con tre giocatori a quota 21 punti e con notevoli numeri al servizio e a muro. Le prestazioni emergono come fattori chiave per la classifica e per le candidature individuali, offrendo un quadro chiaro delle dinamiche tra le squadre coinvolte. Tre protagonisti condividono la palma di top scorer, ognuno autore di 21 punti: Jannis Tom Hopt (Prisma La Cascina Taranto), Luigi Randazzo (Emma Villas Codyeco Lupi Siena) e Matheus Krauchuk Esquivel (Abba Pineto). In particolare, Hopt guida la categoria degli attacchi con 20 attacchi vincenti, dato superiore tra i giocatori in campo.