Maria Pia Chionna è la nuova presidente del Consiglio comunale di Terracina

Maria Pia Chionna assume il ruolo di presidente del Consiglio comunale di Terracina dopo che Luca Caringi ha lasciato la carica per diventare assessore. La nomina è stata ufficializzata oggi durante la riunione del consiglio, mentre i consiglieri hanno approvato all’unanimità la sua candidatura. Chionna si impegnerà a seguire le riunioni e rappresentare l’assemblea dei cittadini.

E’ Maria Pia Chionna la nuova presidente del Consiglio comunale di Terracina. La nomina c’è stata nel corso della seduta di oggi dopo che, nei giorni scorsi, Luca Caringi ha lasciato la presidenza del Consiglio comunale accettando l’incarico di assessore. L’esponente della lista Francesco Giannetti Sindaco è stata eletta presidente all’unanimità dei consiglieri comunali presenti in Aula alla seconda votazione. A inizio seduta a parlare è stato il sindaco Francesco Giannetti il quale ha annunciato appunto la decisione del presidente uscente, Luca Caringi, di accettare l’incarico di assessore - a lui sono state conferite le deleghe di manutenzioni ordinarie e straordinarie, viabilità, edilizia scolastica, edilizia sportiva, sviluppo delle periferie, decoro urbano, usi civici, smart city, SUAP, attività produttive, agricoltura, caccia e pesca e pascoli -.🔗 Leggi su Latinatoday.it Vasto, il Consiglio comunale ricorda Maria Pia D’Ugo con un minuto di silenzio Durante l'ultimo Consiglio comunale a Vasto, l'aula ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Maria Pia D’Ugo, figura di spicco nella pubblica amministrazione locale. Benevento, Maria Pia De Chiara nuova presidente di Rosa Samnium APS A Benevento, Maria Pia De Chiara è stata nominata nuova presidente di Rosa Samnium APS, associazione dedicata alla prevenzione oncologica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Terracina, Maria Pia Chionna eletta presidente del consiglio comunaleMaria Pia Chionna, consigliere comunale della Lista Francesco Giannetti Sindaco, è il nuovo presidente dell'assise di Terracina. La nomina è avvenuta nel ... h24notizie.com Terracina, Maria Pia Chionna eletta Presidente del consiglio comunale al posto di Caringi ora assessoreTERRACINA – Maria Pia Chionna, consigliera comunale della Lista Francesco Giannetti Sindaco, è la nuova Presidente del Consiglio Comunale di Terracina. La nomina è avvenuta nel corso del Consiglio Com ... radioluna.it Maria Pia Pennacchia, giovane talento di San Severo verso Sanremo: «Un sogno che si avvera» - facebook.com facebook