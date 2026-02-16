Marconi piazza Righi è off limits | tra le transenne spunta uno stagno

C’è un piccolo stagno subito davanti il marciapiede di piazza Augusto Righi. E’ presente nell’area da qualche giorno ed è anche stato transennato, ma la sua presenza non sembra legata alle recenti piogge. “È lì anche adesso, tra l’altro non è neppure l’unica area transennata nel quartiere: basta percorrere qualche centinaio di metri per imbattersi nelle transenne anche in via Peano, all’incrocio con via Fermi – ha spiegato il consigliere municipale Marco Palma (Fratelli d’Italia) – per quanto riguarda piazza Righi le transenne hanno comportato anche lo spostamento della fermata dell’autobus”. Gli utenti delle linee che, come la 791 e la 128, transitano abitualmente su lungotevere degli Inventori, devono recarsi all’altezza del civico 282 di viale Marconi per prendere l’autobus.🔗 Leggi su Romatoday.it

La strada di Via Marconi è stata chiusa al traffico per consentire le riprese del film

In Piazza Verdi, le transenne stanno aumentando a causa dei lavori in corso, dopo l’incidente che ha coinvolto una navetta Tper, finita contro una colonna del portico vicino a un bar.

