Marconi piazza Righi è off limits | tra le transenne spunta uno stagno
Marconi, piazza Righi è chiusa al pubblico da alcuni giorni, e tra le transenne si è formato uno stagno che si vede chiaramente camminando lungo il marciapiede. La pozza, che si è creata senza motivo evidente, si trova proprio davanti all’ingresso principale e ha attirato l’attenzione dei passanti. Nessuno sa ancora come si sia formato o se ci siano interventi in programma per rimuoverla.
C’è un piccolo stagno subito davanti il marciapiede di piazza Augusto Righi. E’ presente nell’area da qualche giorno ed è anche stato transennato, ma la sua presenza non sembra legata alle recenti piogge. “È lì anche adesso, tra l’altro non è neppure l’unica area transennata nel quartiere: basta percorrere qualche centinaio di metri per imbattersi nelle transenne anche in via Peano, all’incrocio con via Fermi – ha spiegato il consigliere municipale Marco Palma (Fratelli d’Italia) – per quanto riguarda piazza Righi le transenne hanno comportato anche lo spostamento della fermata dell’autobus”. Gli utenti delle linee che, come la 791 e la 128, transitano abitualmente su lungotevere degli Inventori, devono recarsi all’altezza del civico 282 di viale Marconi per prendere l’autobus.🔗 Leggi su Romatoday.it
Via Marconi off limits per le riprese di "Intimo 63"
La strada di Via Marconi è stata chiusa al traffico per consentire le riprese del film
In piazza Verdi dilagano le transenne
In Piazza Verdi, le transenne stanno aumentando a causa dei lavori in corso, dopo l’incidente che ha coinvolto una navetta Tper, finita contro una colonna del portico vicino a un bar.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
